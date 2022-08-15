Серия А. Ди Мария привел Ювентус к легкой победе

Серия А. Первый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" 3:0

Голы: Ди Мария 26, Влахович 43 (пен.), 51

"Ювентус": Перин, Куадрадо (Де Шильо 61), Бремер, Бонуччи, Данило, Сандро (Костич 61), Локателли (Ровелла 76), Закария, МакКенни (Суле 76), Ди Мария (Миретти 66), Влахович

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 7), Д. Феррари, Айхан, Рожерио, Энрике, Фраттези (Сейде 81), Торстведт (Харруи 81), Берарди, Дефрель (Распадори 46), Кирьякопулос (Пинамонти 59)

Предупреждения: Локателли 16 - Торстведт 33, Д. Феррари 41, Энрике 69

После побед всех остальных команд Топ-8 лиги, а особенно - после пяти голов "Наполи", "Ювентус" не имел права оступаться. Оправданием не могло служить его невразумительное Меркато, когда Массимилиано Аллегри несколько раз заявляет, что всего лишь заменили тех, кто ушёл. То есть затыкали дыры. Сегодня дыр в составе также было предостаточно. Из опытных полевых игроков в запасе остались лишь Де Шильо, Ругани и новичок Костич. Остальные - молодёжь. Впрочем, и первого состава хватило.

"Сассуоло" сам был ослаблен отсутствием в стартовом составе по разным причинам Скамакки, Распадори, Лопеса, Кирикеша, новичка Пинамонти. Выдержав стартовое давление, он крепко завладел мячом, начал даже ввергать "Ювентус" в панику, от которой туринцев спас перерыв на водопой. Но креатива и опасности катастрофически не хватало. Дефрель достал один длинный мяч, но Перин выцарапал с линии ворот. А затем и свободный Сандро забросил с левого фланга на свободного Ди Марию...

Удар у аргентинца с угла вратарской, вообще-то, совсем не получился. Однако рикошет от газона поднял мяч за шиворот Консильи.

Далее "Ювентус" уже действовал по результату, как всегда учит Аллегри. Плотно, чётко оборонялся и пытался стремительно атаковать. Все это получалось. В контратаках Влахович и Куадрадо опасно пробивали (неточно и вратарь). В такой же Душан позволил Феррари затянуть себя в штрафную и зацепить ногу. Пенальти и 2:0. А в начале второго тайма Ди Мария применил высокий прессинг, перехватил и оставил Влаховича перед вратарем.

"Сассуоло"? В предыдущем сезоне он выиграл в гостях и у "Юве", и у "Милана", и у "Интера", но в начале нынешнего выглядит слишком далеким от подобных результатов.

Перед матчем, да и вообще Аллегри немало спрашивали о Ди Марии. Тренер отвечал, что предоставляет ему полную свободу действовать и двигаться по своему усмотрению, что постарается максимально облегчить ему жизнь. Сегодня Анхель выглядел легковесным и свободным. А весь "Ювентус" выглядел настроенным и собранным. Предыдущий сезон он начал двумя очками в четырёх турах. Здесь уже набрал больше в одном.