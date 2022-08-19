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Страшный сон Зидана. Сегодня отмечает День рождения Марко Матерацци
Герой итальянской нации?
Getty Images / Global Images Ukraine
Марко Матерацци родился 19 августа 1973 года в городе Лечче. Выступал на позиции защитника. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Пятикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Италии, офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".
Защищал цвета "Перуджи", "Интера" и "Эвертона", также играл за несколько малоизвестных итальянских команд.
Отличался предельно жесткой манерой игры. Получил широкую известность во внефутбольных кругах после скандального инцидента в финальном матче ЧМ-2006 против сборной Франции, в результате которого с поля был удален капитан французов Зинедин Зидан, что значительно повлияло на итог матча и соответственно всего турнира.
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