Серия А. Наполи вновь громит, Фиорентина чувствует влияние Еврокубков

Серия А. Второй тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Монца" 4:0

Голы: Кварацхелия 35, 62, Осимхен 45+1, Ким 90+3

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 70), Ангисса, Лоботка (Дзербин 78), Зелински, Лосано (Политано 78), Осимхен (Унас 84), Кварацхелия (Элмас 70)

"Монца": Ди Грегорио, Марлон, А. Раноккия (Антов 48), Карбони, Биринделли (Колпани 82), Ф. Раноккия (Валоти 58), Барберис, Сенси, Д'Алессандро (Молина 46), Петанья (Гиткьяр 82), Капрари

Предупреждения: Руи 59, Ди Лоренцо 73 - Капрари 37

За менее чем неделю "Наполи" из аутсайдера Меркато превратился в его победителя. Команду пополнили Ндомбеле, Симеоне, Распадори. Плюс Хвича Кварацхелия, преемник Лоренцо Инсинье, блестяще выступил в первом туре. Неаполитанцы после того выступления в Вероне (5:2) прыгнули сразу на несколько ступеней в прогнозах на сезон, также из аутсайдеров - в фавориты. Такой статус нужно было подтверждать дома против новичка лиги. И он был подтвержден блестяще.

Первые 22 минуты были одной большой атакой хозяев, с десятью ударами по воротам. "Монца", также отнюдь не аутсайдер Меркато, наконец-то смогла бросить в бой Петанью, Капрари, Сенси, Андреа Раноккию, и оборонялась неплохо. Проигрывала лишь на втором этаже, но и там удары головой Кима и Осимхена не попадали. А в середине тайма даже начала выбираться вперед с двумя слабыми ударами по воротам. Но ближе к его концу пропустила два, а к 62-ой минуте - еще один.

Звездой вечера вновь стал Кварацхелия. Грузин в первом туре доказал, что более вариативный игрок, чем Инсинье, забив головой. А сейчас исполнил крученый удар издали абсолютно в стиле Лоренцо - от дальней стойки в сетку. В раздевалку Ангисса послал в прорыв Осимхена, а Виктор пробил между ногами вратаря. Прорвался и опорник Лоботка, выложил левее, Кварацхелия убрал двух защитников и положил в дальний угол. Теперь у него больше голов с игры, чем у Инсинье за весь сезон 2021/22.

"Монца" пыталась отыграться. Арендованный как раз у "Наполи" Петанья замкнул головой угловой. Но арбитр Франческо Фурно с помощью ВАР отменил гол, поскольку Андреа перед ударом толкнул Ррахмани. А в добавленное время Ким, еще один новичок, преемник Калиду Кулибали, забил таким же путем, и уже не толкая никого.

"Наполи" выглядит очень грозно. А главное - весело. Хотя, возможно, просто соперники попались слабые? Увидим в следующем туре в гостях против "Фиорентины".

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Фиорентина" 0:0

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи, Хендерсон (Грасси 86), Марин, Бандинелли (Хаас 63), Байрами (Сатриано 67), Дестро (Де Винтер 68), Ламмерс (Камбиаджи 63)

"Фиорентина": Голлини, Додо, Миленкович, Кварта, Терзич (Бираги 86), Бонавентура, Мандрагора, Мале (Данкан 46), Сапонара (Соттил 46), Йович (Кабрал 87), Иконе (Н. Гонсалес 76)

Предупреждения: Бандинелли 32 - Иконе 37, Мале 39, Соттил 73

Удаление: Луперто 66 (прямая красная)

Сама "Фиорентина" во втором туре играла Тосканское дерби. Всегда неудобное для нее, ведь проиграла три из пяти таких предыдущих. А теперь вдвойне неудобное из-за занятости в Еврокубках. После пяти сезонов отсутствия там "фиалки" отвыкли. Они еще должны научиться распределять силы. На второй тайм против "Твенте" сил не хватило, и победить удалось лишь со счетом 2:1. В первом туре лиги пришлось ждать победного гола над новичком "Кремонезе" до последних секунд. Сейчас - 0:0.

Этот матч был более скучным, без обилия опасных моментов. Двое хозяев - Ламмерс и Дестро, а также гость Иконе выходили на отличные ударные позиции, но пробивали слабо. Расшевелить игру должно было удаление Луперто за срыв прорыва Йовича к воротам. Но и тогда наиболее заметным ударом был удар раздраженного Йовича по бутылке после замены на Кабрала. Серб должен понять, что сидение на скамейке запасных мадридского "Реала" вовсе не обещает ему успеха во Флоренции.

К матчу были добавлены десять минут, поскольку по его ходу пришлось менять главного арбитра из-за травмы. В эти минуты "Фиорентина" наконец-то устроила штурм с серией ударов и угловых. "Эмполи" еще и остался вдевятером из-за травмы Бандинелли. Тем не менее, выдержал и набрал первое очко в сезоне.