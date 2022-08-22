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Не Тоттенхэм. Один клуб удовлетворил запросы Аталанты по Малиновскому - источник
Сам украинец хочет в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается история с возможным уходом Руслана Малиновского из "Аталанты".
Как сообщает комментатор Виктор Вацко, в трансфере украинца серьезно заинтересован "Тоттенхэм", а конкретно - их наставник Антонио Конте. Помимо этого, сам Руслан хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.
Правда, по данным источника, предложение "шпор" не устраивает "Аталанту". А вот "Марсель" удовлетворил запросы итальянской стороны, однако здесь все будет зависеть от самого игрока.
В двух играх Серии А Малиновский набрал 1+1. На прошлых выходных он забил действующему чемпиону Италии.
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