Не Тоттенхэм. Один клуб удовлетворил запросы Аталанты по Малиновскому - источник

Продолжается история с возможным уходом Руслана Малиновского из "Аталанты".

Как сообщает комментатор Виктор Вацко, в трансфере украинца серьезно заинтересован "Тоттенхэм", а конкретно - их наставник Антонио Конте. Помимо этого, сам Руслан хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

Правда, по данным источника, предложение "шпор" не устраивает "Аталанту". А вот "Марсель" удовлетворил запросы итальянской стороны, однако здесь все будет зависеть от самого игрока.

В двух играх Серии А Малиновский набрал 1+1. На прошлых выходных он забил действующему чемпиону Италии.