Аталанта покупает 19-летнего нападающего Штурма, который забивал Динамо

"Аталанта" договорилась со "Штурмом" о трансфере форварда Расмуса Хейлунда, сообщает bt.dk. Клуб из Бергамо заплатит за нападающего 17 миллионов евро.

Датчанин перешел в "Штурм" из "Копенгагена" в январе этого года всего за 1,8 миллиона евро.

Расмус даже забил "Динамо" в домашнем матче "Штурма".

Ранее журналисты связывали Малиновского с несколькими клубами АПЛ, а также "Марселем". Переход может свидетельствовать о скором трансфере украинца.

В этом сезоне Хейлунд провел 8 матчей за "Штурм", забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4,5 миллиона евро.