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Аталанта покупает 19-летнего нападающего Штурма, который забивал Динамо

Италия
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Непрямая замена Малиновскому

Аталанта покупает 19-летнего нападающего Штурма, который забивал Динамо

Фото: twitter.com/SKSturm

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"Аталанта" договорилась со "Штурмом" о трансфере форварда Расмуса Хейлунда, сообщает bt.dk. Клуб из Бергамо заплатит за нападающего 17 миллионов евро.

Датчанин перешел в "Штурм" из "Копенгагена" в январе этого года всего за 1,8 миллиона евро.

Расмус даже забил "Динамо" в домашнем матче "Штурма".

Ранее журналисты связывали Малиновского с несколькими клубами АПЛ, а также "Марселем". Переход может свидетельствовать о скором трансфере украинца.

В этом сезоне Хейлунд провел 8 матчей за "Штурм", забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4,5 миллиона евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Источник:
bt.dk

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