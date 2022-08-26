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Аталанта покупает 19-летнего нападающего Штурма, который забивал Динамо
Непрямая замена Малиновскому
Фото: twitter.com/SKSturm
"Аталанта" договорилась со "Штурмом" о трансфере форварда Расмуса Хейлунда, сообщает bt.dk. Клуб из Бергамо заплатит за нападающего 17 миллионов евро.
Датчанин перешел в "Штурм" из "Копенгагена" в январе этого года всего за 1,8 миллиона евро.
Расмус даже забил "Динамо" в домашнем матче "Штурма".
Ранее журналисты связывали Малиновского с несколькими клубами АПЛ, а также "Марселем". Переход может свидетельствовать о скором трансфере украинца.
В этом сезоне Хейлунд провел 8 матчей за "Штурм", забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4,5 миллиона евро.
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