Аренда с опцией выкупа. Ювентус объявил о переходе форварда Марселя

Нападающий "Марселя"Аркадиуш Милик продолжит карьеру в "Ювентусе", сообщает пресс-служба туринского клуба.

Арендное соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23. За аренду "старая синьора" заплатит 1 млн евро плюс еще 1 млн в виде бонусов. Также туринцы смогут выкупить футболиста игрока за 8 евро.

Милик стал игроком "Марселя" в январе 2021 года, перейдя из "Наполи". В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает поляка 16 млн евро.