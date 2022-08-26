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Аренда с опцией выкупа. Ювентус объявил о переходе форварда Марселя
Аркадиуш Милик продолжит карьеру в Италии
Фото: juventus.com
Нападающий "Марселя"Аркадиуш Милик продолжит карьеру в "Ювентусе", сообщает пресс-служба туринского клуба.
Арендное соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23. За аренду "старая синьора" заплатит 1 млн евро плюс еще 1 млн в виде бонусов. Также туринцы смогут выкупить футболиста игрока за 8 евро.
Милик стал игроком "Марселя" в январе 2021 года, перейдя из "Наполи". В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает поляка 16 млн евро.
ɴᴏᴡ ᴀʀʀɪᴠɪɴɢ ➡️ @arekmilik9! ✅⚪️⚫️#WelcomeMilik— JuventusFC (@juventusfcen) August 26, 2022
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