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Два шедевра решают игру. Видео голов и обзор матча Лацио - Интер 3:1
Наставник "Интера" Симоне Индзаги уступает бывшей команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У "Лацио" есть традиция: не проигрывать в родных стенах "Интеру". В последний раз "черно-синие" миланцы возвращались домой в статусе победителей очного матча еще в 2018 году. Продолжалась серия в пятницу. Римляне открыли счет перед перерывом, однако в начале второй половины гости установили паритет. В последние пятнадцать минут Луису Альберто и Педро двумя классными ударами удалось принести победу хозяевам. 3:1 – "Лацио" выходит на временное первое место.
Серия А. Третий тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" – "Интер" 3:1
Голы: Фелипе Андерсон 40, Луис Альберто 75, Педро 86 – Лаутаро Мартинес 51
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