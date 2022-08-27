Два шедевра решают игру. Видео голов и обзор матча Лацио - Интер 3:1

У "Лацио" есть традиция: не проигрывать в родных стенах "Интеру". В последний раз "черно-синие" миланцы возвращались домой в статусе победителей очного матча еще в 2018 году. Продолжалась серия в пятницу. Римляне открыли счет перед перерывом, однако в начале второй половины гости установили паритет. В последние пятнадцать минут Луису Альберто и Педро двумя классными ударами удалось принести победу хозяевам. 3:1 – "Лацио" выходит на временное первое место.

Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Интер" 3:1

Голы: Фелипе Андерсон 40, Луис Альберто 75, Педро 86 – Лаутаро Мартинес 51