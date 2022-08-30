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Тьерри Анри стал одним из владельцев клуба Серии В
Знаменитый француз вложил в клуб собственные средства
Фото: comofootball.com
Бывший знаменитый французский футболист Тьерри Анри стал одним из владельцев клуба Серии В "Комо". Анри вложил в клуб личные средства, став миноритарным акционером.
"Я с огромным удовольствием объявляю, что присоединяюсь к "Комо" в качестве акционера. Я давно ждал возможности участвовать в таком проекте, как "Комо". Это амбициозный клуб. И, прежде всего, клуб, который живет теми же ценностями, что и я: не просто футбольная команда, а реальность, которая помогает местному сообществу", - цитирует Анри пресс-служба клуба.
Напомним, ранее игроком "Комо" стал известный испанец Сеск Фабрегас. По информации итальянских СМИ, он также приобрел акции клуба.
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