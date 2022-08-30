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Тьерри Анри стал одним из владельцев клуба Серии В

Италия
(1 голосов)

Знаменитый француз вложил в клуб собственные средства

Тьерри Анри стал одним из владельцев клуба Серии В

Фото: comofootball.com

Новина українською

Бывший знаменитый французский футболист Тьерри Анри стал одним из владельцев клуба Серии В "Комо". Анри вложил в клуб личные средства, став миноритарным акционером.

"Я с огромным удовольствием объявляю, что присоединяюсь к "Комо" в качестве акционера. Я давно ждал возможности участвовать в таком проекте, как "Комо". Это амбициозный клуб. И, прежде всего, клуб, который живет теми же ценностями, что и я: не просто футбольная команда, а реальность, которая помогает местному сообществу", - цитирует Анри пресс-служба клуба.

Напомним, ранее игроком "Комо" стал известный испанец Сеск Фабрегас. По информации итальянских СМИ, он также приобрел акции клуба.

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В статье: Тьерри Анри Комо (Италия)
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Источник:
comofootball.com

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Комментарии (1)
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bato66
30.08.2022 в 12:26
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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