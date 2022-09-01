Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шкриньяр всё? Интер арендовал 34-летнего Ачерби у Лацио
Индзаги забрал к себе знакомого
Фото: https://twitter.com/Inter
"Интер" объявил об аренде центрального защитника "Лацио" Франческо Ачерби. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В контракте прописана опция выкупа.
Ачерби присоединился к "Лацио" в 2018 году, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро.
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги уже знаком с центральным защитником по совместной работе в "Лацио".
Напомним, что недавно появилась информация, что "ПСЖ" чувствует себя уверенно в переговорах по защитнику "Интера" Милану Шкриньяру. Возможно, Ачерби призван заменить словака на короткой дистанции.
Популярное сейчас
- Малиновский остается в Аталанте, Виллиан вернулся в АПЛ. Онлайн трансферного дедлайна
- Путин придумал новую "цель" войны в Украине
- Официально: Вингер Динамо подписал полноценный контракт с Зарей
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО