Шкриньяр всё? Интер арендовал 34-летнего Ачерби у Лацио

"Интер" объявил об аренде центрального защитника "Лацио" Франческо Ачерби. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В контракте прописана опция выкупа.

Ачерби присоединился к "Лацио" в 2018 году, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро.

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги уже знаком с центральным защитником по совместной работе в "Лацио".

Напомним, что недавно появилась информация, что "ПСЖ" чувствует себя уверенно в переговорах по защитнику "Интера" Милану Шкриньяру. Возможно, Ачерби призван заменить словака на короткой дистанции.