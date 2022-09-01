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Шкриньяр всё? Интер арендовал 34-летнего Ачерби у Лацио

Италия
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Индзаги забрал к себе знакомого

Шкриньяр всё? Интер арендовал 34-летнего Ачерби у Лацио

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" объявил об аренде центрального защитника "Лацио" Франческо Ачерби. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В контракте прописана опция выкупа.

Ачерби присоединился к "Лацио" в 2018 году, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро.

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги уже знаком с центральным защитником по совместной работе в "Лацио".

Напомним, что недавно появилась информация, что "ПСЖ" чувствует себя уверенно в переговорах по защитнику "Интера" Милану Шкриньяру. Возможно, Ачерби призван заменить словака на короткой дистанции.

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В статье: Франческо Ачерби Интер (Милан) Лацио (Рим) Милан Шкриньяр
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Источник:
inter.it

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