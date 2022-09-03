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Серия А. Милан - Интер 3:2. Дерби как в золотые времена

Италия
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Заслуженная победа "россонери"

Серия А. Милан - Интер 3:2. Дерби как в золотые времена

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 3:2

Голы: Леау 28, 60, Жиру 54 - Брозович 21, Джеко 67

"Милан": Маньян, Калабрия (Кьер 84), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега 84), Мессиас (Салемакерс 73), Де Кетеларе (Диас 63), Леау, Жиру (Ориги 73)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Д'Амброзио 84), А. Бастони (Димарко 64), Думфриз, Брозович, Барелла (Мхитарян 64), Чалханоглу, Дармиан (Гозенс 84), Корреа (Джеко 64), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Эрнандес 10, Жиру 31, Тонали 77, Леау 90+3 - Думфриз 10, Брозович 38

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Почти на десятилетие Миланское дерби потеряло свою привлекательность. О нем забывали вскоре после финального свистка, поскольку обе команды не могли даже пробиться в Лигу Чемпионов. Однако в последние два года "Милан" и "Интер" делят 1-2 места в лиге, взяли по Скудетто. Вот и дерби второго круга сезона 2021/22 помнят до сих пор как одно из решающих в борьбе за Скудетто. Тогда "Милан" устроил камбек с дублем Оливье Жиру и победил. Сколько будут помнить отчетное дерби?

Качество игры в целом все еще можно улучшать. Оно вовсе не было заоблачным. Тем не менее, красивых комбинаций и ударов, драматичных поворотов сюжета, скоростей, борьбы, стычек, драк, нервов было более чем достаточно. А значит - Дерби Делла Мадоннина удалось на сто процентов! И уже с нетерпением ожидаешь следующего.

В первый час игры "Милан", можно сказать, выносил "Интер" в одни ворота. Достигнув, например, 17:6 по ударам. "Россонери" играли на гораздо более высокой передаче, прессинговали, создавали. Поначалу - силами исключительно неудержимого Леау. Затем и другие подключились. Правда, высокий прессинг ударил вначале по ним. В центре поля Лаутаро сыграл пяткой, Корреа отправил в прорыв Брозовича. Но вскоре Тонали перехватил у Чалханоглу, отдал Леау, а Рафаэль пробил под перекладину.

Десятое дерби официально лучшего игрока в лиге в предыдущем сезоне и первый гол.

Второй тайм "Интер" вроде бы начал получше. Но пропустил. На фоне затишья Леау вдруг прострелил, а Жиру хладнокровно замкнул. Вскоре длинный пас, Оливье сбрасывает назад пяткой, Рафаэль обходит троих будто на мотоцикле и кладет в дальний угол. Лишь после этого "нерадзурри" проснулись, произвели замены. Выход Джеко сработал. Эдин замкнул "кросс" Дармиана. Затем Маньян трижды спас - от удара головой Лаутаро в упор и ногой в контратаке, от выстрела Чалханоглу под перекладину.

После этого уже "Милан" проснулся, произвел свои замены, сумел выравнять игру и успокоить ее. Доведя до финального свистка довольно уверенно. На фоне уже стычек, а не футбола. Мхитарян слета издали на последних секундах немного не попал.

"Милан" победил заслуженно. Показав, благодаря чему выиграл Скудетто. Впервые с 2014-го года он выигрывает шесть домашних матчей подряд в лиге. Два дерби подряд в лиге выигрывает впервые с 2011-го. Уже 21 тур Серии А без поражений. А "Интер" заслуженно проигрывает второй Топ-матч подряд и просто не выглядит по-настоящему сильной командой. Все это важно. Но также важно, что мы увидели дерби на уровне золотых времен миланских команд. А значит - борьба на высшем уровне продолжится.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Милан
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Комментарии (2)
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La Scala (Milano)
03.09.2022 в 21:36
Чудово! Молодці міланісти! Наказали гадюк!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2022 в 21:00
отлично!
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