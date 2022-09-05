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Федерация футбола Италии начала расследование антисемитских кричалок фанатов Интера и Ювентуса

Италия
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Под раздачу попал и Маурицио Сарри

Федерация футбола Италии начала расследование антисемитских кричалок фанатов Интера и Ювентуса

Фото: figc.it

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Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование инцидентов с антисемитскими кричалками фанатов "Интера" и "Ювентуса" на матчах против "Милана" и "Фиорентины". "Россонери" обратились в прокуратуру после дерби.

Во время миланского дерби в 5 туре Серии А болельщики "нерадзурри" скандировали: "Чемпионы Италии – евреи".

Болельщики "Ювентуса не отставали и на матче с "Фиорентиной" скандировали: "Фиолетовые" не итальянцы, а кучка евреев, фиолетовый – это цвет, который я ненавижу, цвет, который я ненавижу больше всего. Давайте стерилизуем их женщин, чтобы они больше не рождались".

Также FICG пообещал рассмотреть заявления Маурицио Сарри, сделанные после матча "Лацио" с "Наполи" в прошлую субботу. От экспрессивного менеджера досталось судейской бригаде.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция) Милан Маурицио Сарри Федерация футбола Италии
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Источник:
figc.it

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