Федерация футбола Италии начала расследование антисемитских кричалок фанатов Интера и Ювентуса

Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование инцидентов с антисемитскими кричалками фанатов "Интера" и "Ювентуса" на матчах против "Милана" и "Фиорентины". "Россонери" обратились в прокуратуру после дерби.

Во время миланского дерби в 5 туре Серии А болельщики "нерадзурри" скандировали: "Чемпионы Италии – евреи".

Болельщики "Ювентуса не отставали и на матче с "Фиорентиной" скандировали: "Фиолетовые" не итальянцы, а кучка евреев, фиолетовый – это цвет, который я ненавижу, цвет, который я ненавижу больше всего. Давайте стерилизуем их женщин, чтобы они больше не рождались".

Также FICG пообещал рассмотреть заявления Маурицио Сарри, сделанные после матча "Лацио" с "Наполи" в прошлую субботу. От экспрессивного менеджера досталось судейской бригаде.