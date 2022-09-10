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Источник: Владельцы миланского Интера намерены продать клуб
Семья Чжан требует за свой актив 1,2 миллиарда евро
Фото: Tuttosport
Журналист Фабрицио Бьязин сообщает о том, что владельцы миланского "Интера", семья Чжан, намерены продать клуб. По его информации, они запрашивают за свой актив около 1,2 миллиарда евро.
La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 9, 2022
Richiesta 1,2 miliardi.
Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è innescato.
Cемья Чжан отдала официальное поручение инвестиционному банку Goldman Sachs продать "Интер". Как отмечает журналист, это не значит, что покупатели найдутся уже завтра, однако процесс все же был начат.
В 2016 году семья Чжан приобрела 70 процентов акций "Интера" за 270 миллионов евро. Позже, в октябре 2018 года, Стивен Чжан был назначен председателем правления клуба, при нем миланский клуб выиграл три трофея: Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.
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