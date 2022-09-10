Источник: Владельцы миланского Интера намерены продать клуб

Журналист Фабрицио Бьязин сообщает о том, что владельцы миланского "Интера", семья Чжан, намерены продать клуб. По его информации, они запрашивают за свой актив около 1,2 миллиарда евро.

La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter.



Richiesta 1,2 miliardi.



Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è innescato. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 9, 2022

Cемья Чжан отдала официальное поручение инвестиционному банку Goldman Sachs продать "Интер". Как отмечает журналист, это не значит, что покупатели найдутся уже завтра, однако процесс все же был начат.

В 2016 году семья Чжан приобрела 70 процентов акций "Интера" за 270 миллионов евро. Позже, в октябре 2018 года, Стивен Чжан был назначен председателем правления клуба, при нем миланский клуб выиграл три трофея: Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.