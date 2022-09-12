Лацио - Эллас Верона 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Лацио" дома спокойно обыграл "Верону". Подопечные Маурицио Сарри дважды поразили ворота соперника во втором тайме: сначала забил капитан Чиро Иммобиле, а на 5-й компенсированной минуте Луис Альберто поставил точку в поединке. После этого тура "орлы" занимают 6-е место в турнирной таблице, а "мастифы" - 14-е.

Серия А. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: Иммобиле 68, Луис Альберто 90+5