Италия
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Лацио - Эллас Верона 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа римлян
ANSA
В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Лацио" дома спокойно обыграл "Верону". Подопечные Маурицио Сарри дважды поразили ворота соперника во втором тайме: сначала забил капитан Чиро Иммобиле, а на 5-й компенсированной минуте Луис Альберто поставил точку в поединке. После этого тура "орлы" занимают 6-е место в турнирной таблице, а "мастифы" - 14-е.
Серия А. Шестой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
Голы: Иммобиле 68, Луис Альберто 90+5
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