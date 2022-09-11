Серия А. Ювентус - Салернитана 2:2. Тотальное сумасшествие

Серия А. Шестой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Салернитана" 2:2

Голы: Бремер 51, Бонуччи 90+2 - Кандрева 18, Пьонтек 45+4 (пен)

Нереализованный пенальти: Бонуччи 90+2 (вратарь)

"Ювентус": Перин, Куадрадо, Бремер, Бонуччи, Де Шильо (Сандро 64), МакКенни (Суле 84), Паредес, Миретти (Фаджоли 64), Костич (Данило 79), Кен (Милик 46), Влахович

"Салернитана": Сепе, Бронн, Фасио, Данилюк, Кандрева, Кулибали, Маджоре (Кастанос 81), Вильена (Самбия 90+10), Мадзокки, Пьонтек (Ботхейм 61, Дьомбер 90+10), Диа (Бонаццоли 81)

Предупреждения: Паредес 27, Кен 32, Бремер 45+4, Милик 84 - Маджоре 38, Фасио 53, Пьонтек 55, Сепе 72

Удаления: Милик 90+5 (вторая желтая), Куадрадо 90+9 (прямая красная) - Фасио 90+9 (прямая красная)

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Прежде всего, после такого матча нужно остановиться, сделать глубокий вдох. И не пытаться анализировать. Поскольку все, что происходило, особенно в добавленное время, было тотальным сумасшествием. В этом матче было все, что только бывает в футболе. Голы, реализованные и нереализованные пенальти, много ВАР, в том числе отмена победного гола, удаления, драка. А главное - невероятная драма. Финальный свисток молодого арбитра Маттео Марченаро прозвучал лишь на 102-ой минуте.

"Ювентус" подходил к матчу без поражений в лиге, но в таком кризисе, что игру против "Пари Сен-Жермен" в Лиге Чемпионов, проигранную лишь со счетом 1:2, глава семьи Аньелли Джон Элканн посчитал признаком возрождения. Хотя в Серии А больше помнили недостойной гранда выступление в предыдущем туре во Флоренции, когда весь матч сидел в своей штрафной, проиграв по пасам в атакующей трети поля со счетом 43:256. Сегодня "Юве" выиграл по ним - 162:121. Впрочем, набор очков тот же.

Массимилиано Аллегри требовал от подопечных играть прежде всего интенсивно. А также жестко. И в этом они как раз не подвели. В этих двух аспектах вряд ли к туринцам могут быть претензии. Но если они даже при этом создали не так много, не выглядели лучше 17-ой команды лиги предыдущего сезона и не победили, если даже при этом реализовали лишь два из 22-ух ударов по воротам - значит, "Ювентус" просто не сильная команда.

Начал он как раз мощно. Миретти прорвался в штрафную, пробивал с ее линии. Сепе отбил оба удара. Но довольно быстро "Салернитана" начала развивать свою игру. Мячом она владела крайне мало, зато быстрых опасных атак родила больше. Особенно неудержим был левый защитник Мадзокки. Его "кроссам" долго не хватало точности. Одному хватило, и Кандрева, экс-игрок "Юве", затолкал животом. Затем Диа отобрал у Паредеса, покатил Пьонтеку, а тот попал в руку Бремеру. ВАР позвал Марченаро.

В первом тайме гости опередили хозяев по ударам по воротам. 6:5.

Второй тайм "Салернитана" также вроде бы начала храбро. Но уже "Ювентус" опомнился и начал наращивать преимущество. Кулибали ошибся, Костич убежал от него и навесил слева на голову Бремеру. Бразилец реабилитировался. Туринцы продолжали штурм, Фасио срезал мяч в стойку собственных ворот, Влахович закручивал - Сепе отбил, Душан нашел Милика, тот закручивал - мимо! Случайный удар Аркадиуша задел стойку. Хотя в последней четверти матча штурм затих.

И тогда начались сумасшедшие десять минут. Вильена сбил Сандро в левой части своей штрафной. Бонуччи пробил пенальти по центру, но Сепе отбил на него. Кастанос ответил мощным ударом, отбитым Перином. Угловой - Милик головой забивает и в течение трех минут делает счет с 1:2 3:2. Получает вторую желтую за празднование без футболки. И вдруг Марченаро зовут к ВАР, и он решает, что Бонуччи, также тянувшийся к мячу Милика, но из офсайда, участвовал в игре. По букве закона правильное решение.

Ну а далее, точнее, даже еще до просмотра ВАР, началась драка. За которую были удалены Фасио и Куадрадо. Был удален и Аллегри.

"Ювентус" с четвертым матчем лиги из пяти последних без побед, в целом с начала сезона в Серии А без поражений, но лишь с десятью очками в первых шести турах. Он идет седьмым и завтра может потерять это место после матча "Ромы". "Салернитана" с третьей ничьей подряд и идет десятой.