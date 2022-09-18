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Рома - Аталанта 0:1. Обзор матча и видео гола

Италия
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Практически без Малиновского

Рома - Аталанта 0:1. Обзор матча и видео гола

Sky Sport Italia

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде минимально обыграла римскую "Рому". Победу подопечными Джан Пьеро Гасперини принес 18-летний защитник Скальвини, поразив ворота "волков" на 35-й минуте встречи. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 88-й минуте встречи.

Серия А. Седьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" 0:1

Гол: Скальвини 35

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим)
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