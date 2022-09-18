Италия
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Рома - Аталанта 0:1. Обзор матча и видео гола
Практически без Малиновского
Sky Sport Italia
В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде минимально обыграла римскую "Рому". Победу подопечными Джан Пьеро Гасперини принес 18-летний защитник Скальвини, поразив ворота "волков" на 35-й минуте встречи. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 88-й минуте встречи.
Серия А. Седьмой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
Гол: Скальвини 35
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