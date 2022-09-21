Официально: Каннаваро возглавил Беневенто

"Беневенто" объявил о назначении менеджером первой команды Фабио Каннаваро. Итальянца представят прессе завтра.

Ранее сообщалось, что специалист возглавит команду из Серии В на два сезона.

Последним местом работы Фабио был китайский "Эвергранд", в котором он проработал до сентября прошлого года.

После 6 туров Серии B "Беневенто" набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.