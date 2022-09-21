Италия
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Официально: Каннаваро возглавил Беневенто
Начало пути в европейском футболе?
Фото: beneventocalcio.club
"Беневенто" объявил о назначении менеджером первой команды Фабио Каннаваро. Итальянца представят прессе завтра.
Ранее сообщалось, что специалист возглавит команду из Серии В на два сезона.
Последним местом работы Фабио был китайский "Эвергранд", в котором он проработал до сентября прошлого года.
После 6 туров Серии B "Беневенто" набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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Источник:beneventocalcio.club
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