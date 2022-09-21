  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Каннаваро возглавил Беневенто
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Каннаваро возглавил Беневенто

Италия
(1 голосов)

Начало пути в европейском футболе?

Официально: Каннаваро возглавил Беневенто

Фото: beneventocalcio.club

Новина українською

"Беневенто" объявил о назначении менеджером первой команды Фабио Каннаваро. Итальянца представят прессе завтра.

Ранее сообщалось, что специалист возглавит команду из Серии В на два сезона.

Последним местом работы Фабио был китайский "Эвергранд", в котором он проработал до сентября прошлого года.

После 6 туров Серии B "Беневенто" набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фабио Каннаваро Беневенто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
beneventocalcio.club

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде