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Грузин снова забил. Наполи - Торино 3:1. Видео голов, обзор матча
Наполи - Торино 3:1 - 01.10.2022 - Видеообзор матча - Серия А на UA-Футбол
Sky Sport Italia
"Наполи" в этом сезоне демонстрирует незаурядные амбиции по борьбе за Скудетто. Команда Лучано Спалетти упорно гнет свою линию и доказывает, что способна находиться на видном месте в Серии А.
Еще одна примечательная особенность команды – это ее умение выращивать звезды. Хвича Кварацхелия именно в "Наполи" становится супер-бомбардиром. Сегодня он забил свой пятый гол в Серии А.
Серия А. Восьмой тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Торино" 3:1
Голы: Ангисса 6, 12, Кварацхелия 37 - Санабрия 44
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