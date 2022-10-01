Грузин снова забил. Наполи - Торино 3:1. Видео голов, обзор матча

"Наполи" в этом сезоне демонстрирует незаурядные амбиции по борьбе за Скудетто. Команда Лучано Спалетти упорно гнет свою линию и доказывает, что способна находиться на видном месте в Серии А.

Еще одна примечательная особенность команды – это ее умение выращивать звезды. Хвича Кварацхелия именно в "Наполи" становится супер-бомбардиром. Сегодня он забил свой пятый гол в Серии А.

Серия А. Восьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 3:1

Голы: Ангисса 6, 12, Кварацхелия 37 - Санабрия 44