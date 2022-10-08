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Де Росси может возглавить один из итальянских клубов

Италия
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Итальянец попробует себя в роли тренера

Де Росси может возглавить один из итальянских клубов

ch

Новина українською

Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси может стать новым главным тренером итальянской "Салернитаны".

Специалист может заменить Давиде Николу на этом посту. Тренер под угрозой увольнения из-за плохих результатов, и его будущее должен решить матч с "Вероной" в воскресенье.

39-летний Де Росси раньше не работал главным тренером. Он был в штабе Роберто Манчини в сборной Италии, а раньше много лет играл за "Рому".

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В статье: Даниэле Де Росси Салернитана
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Источник:
Calciomercato

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