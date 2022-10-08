Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Росси может возглавить один из итальянских клубов
Итальянец попробует себя в роли тренера
ch
Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси может стать новым главным тренером итальянской "Салернитаны".
Специалист может заменить Давиде Николу на этом посту. Тренер под угрозой увольнения из-за плохих результатов, и его будущее должен решить матч с "Вероной" в воскресенье.
39-летний Де Росси раньше не работал главным тренером. Он был в штабе Роберто Манчини в сборной Италии, а раньше много лет играл за "Рому".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Calciomercato
Популярное сейчас
- Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП
- Тотальное замешательство. Ювентус идёт не туда, и надолго
- После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна
- Сассуоло - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.10.2022
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet