Серия А. Аталанта - Лацио 0:2. Плохой результат, но игра еще хуже

Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 0:2

Голы: Дзакканьи 10, Фелипе Андерсон 52

"Аталанта": Спортьелло, Околи (Джимсити 46), Демираль, Скальвини, Хатебур, Де Роон (Эдерсон 75), Коопмейнерс, Соппи (Меле 64), Пашалич (Малиновский 46), Лукман (Сапата 71), Муриэль

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 77), Казале, А. Романьоли, Марушич, Весино, Катальди (Башич 70), С. Милинкович-Савич, Педро (Канчелльери 84), Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Предупреждения: Околи 12, Соппи 46, Муриэль 59 - Катальди 70, С. Милинкович-Савич 89

Удаление: Муриэль 90 (вторая желтая)

Главный арбитр: Розарио Абиссо

"Аталанта" и "Лацио" - главные приятные сюрпризы среди традиционной Топ-8 лиги. От них мало ожидали в этом сезоне. Но бергамцы подошли к очному матчу вторыми, без поражений. Римляне лишь в трех очках позади них. А главное - пропустили команды лишь 11 мячей на двоих в десяти турах. Ожидалась равная интересная битва. Хотя не факт, что с обилием голов.

Тенденции в последнее время складывались в пользу "лациале". Они подошли к матчу с 14:0 по разнице мячей и 13-ю очками в пяти последних матчах лиги. В том числе 4:0 на предыдущем выезде, против "Фиорентины". "Богиня" же начала пропускать - три мяча в трех матчах, впервые в сезоне пропустила первой. Потеряла 2:0 в Удине, пришлось совершать камбек против "Сассуоло".

Обе команды не любят владение мячом, не любят позиционную атаку. "Аталанта" по владению и вовсе 18-ая в лиге. Обе также лидеры лиги по минутам, в которые вели в счете, а уступали редко и непривычны к этому. "Аталанта" уступала лишь четыре минуты, меньше, чем кто-либо в лигах Топ-5. Потому критически важным был ранний гол. Его забили гости, что позволило им вести игру.

Лаццари бросил в прорыв Педро по правому флангу, испанец прострелил. Травмированного Чиро Иммобиле там не оказалось, Но Дзакканьи замкнул не хуже. А далее гости владели мячом 61 процент времени в первом тайме, спокойно катали его. Оставили соперника лишь с двумя ударами по воротам, выигрывали все дуэли. Хозяева выглядели растерянными, а их наставник Джан Пьеро Гасперини бесился.

Второй тайм начался двойной заменой. В частности, на поле вышел Руслан Малиновский, отыгравший за последние сорок дней лишь 43 минуты за клуб. Он опускался в глубину, искал мяч, пытаясь разыгрывать и увеличивать проценты его владения. Старался. Фолил. Но это означало, что он далек от ворот соперника и не обостряет. А главное - соперник по-прежнему выигрывал все единоборства.

В начале тайма Марушича забросили в прорыв по левому флангу, тот нашел на линии штрафной Фелипе Андерсона, бразилец убрал финтом Коопмейнерса и пробил низом. Еще Катальди и Марушич пробивали издали, и Спортьелло тащил. Постепенно игра переместилась к воротам Проведеля. Но там разве что Коопмейнерс не попал головой почти в упор. А на закуску еще и главный форвард "Богини" был удален.

Просто отвратительное выступление "Аталанты". Напомнившее второй круг предыдущего сезона, когда будто потеряла интерес к футболу. Совершенно непонятно, откуда такое. Отрицательные тенденции в последнее время наблюдались, но ничего подобного не было. Можно заявить, что помешал ранний гол, что проиграла тактически. Но она проигрывала прежде всего борьбу.

А "Лацио" без пропущенных в шести матчах лиги - лучшая серия за 24 года. И с 16-ю забитыми за это время. С Иммобиле он выиграл 56 процентов матчей, без него - 27. Но Сарри раздраженно отвечал на вопросы об этом, что именно без Чиро его команда должна выдержать тест на взрослость. Иначе не заслуживает достичь чего-либо. Выдержала блестяще. И обходит саму "Аталанту".