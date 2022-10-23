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Аталанта - Лацио 0:2. Обзор матча и видео голов

Италия
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Малиновский отыграл второй тайм

Аталанта - Лацио 0:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на выезде обыграл "Аталанту". "Орлы" поразили ворота команды из Бергамо в каждом из таймов. Главный тренер хозяев поля Джан Пьеро Гасперини снова оставил Малиновского с первых минут на скамейке запасных, но выпустил на второй тайм - украинский хавбек отыграл 45 минут основного времени. Это поражение стало первым для "Аталанты" в текущем сезоне Серии А и команда упала на 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь подопечные Маурицио Сарри поднялись на 3-ю позицию.

Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 0:2

Голы: Дзакканьи 10, Фелипе Андерсон 52

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим)
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