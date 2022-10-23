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Аталанта - Лацио 0:2. Обзор матча и видео голов
Малиновский отыграл второй тайм
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 11-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на выезде обыграл "Аталанту". "Орлы" поразили ворота команды из Бергамо в каждом из таймов. Главный тренер хозяев поля Джан Пьеро Гасперини снова оставил Малиновского с первых минут на скамейке запасных, но выпустил на второй тайм - украинский хавбек отыграл 45 минут основного времени. Это поражение стало первым для "Аталанты" в текущем сезоне Серии А и команда упала на 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь подопечные Маурицио Сарри поднялись на 3-ю позицию.
Серия А. 11-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
Голы: Дзакканьи 10, Фелипе Андерсон 52
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