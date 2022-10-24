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Гасперини: Поражение от Лацио мы заслужили, и мы извлечем уроки
Малиновский снова не начал поединок в старте
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал
"Лацио" абсолютно доминировал в течение длительного времени. "Аталанта" должна извлечь уроки из поражения со счетом 2:0. Мы еще не встречались в этом сезоне с командой такого уровня.
Честное поражение. Это правда, что у "Лацио" был необыкновенный первый тайм, и мы не смогли перехватывать их передачи, а ранний гол "орлов" только поставил их в наилучшую ситуацию. Только после второго гола мы увидели что-то позитивное в нашей игре.
Это поражение, которое мы заслужили, и мы извлечем уроки из этого опыта. Мы надеялись, что "Лацио" снизит темп по ходу игры, и мы были близки к тому, чтобы забить после второго гола, но было слишком поздно", - поделился наставник команды из Бергамо.
Руслан Малиновский принял участие в этом поединке , выйдя на замену на 46-й минуте встречи.
Это поражение от римлян стало первым для "Аталанты" в этом сезоне чемпионата Италии - на данный момент коллектив Гасперини занимает 4-е место в турнирной таблице.
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