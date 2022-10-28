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Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете

Италия
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Ужас

Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Пабло Мари, который принадлежит лондонскому "Арсеналу" и сейчас играет за "Монцу", получил тяжелые ранения, когда неизвестный накинулся с ножом на посетителей супермаркета Carrefour в торговом центре Milanofiori di Assago под Миланом. Об этом пишет La Repubblica.

Всего пострадали шесть человек: пять посетителей и кассир. Четверо были в тяжелом состоянии, один мужчина скончался. Пабло Мари был в магазине с женой и ребенком, когда 46-летний мужчина схватил с полки нож и бросился на посетителей.

Управляющий директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил, что у Мари "довольно глубокая рана на спине". Жизненно важные органы не задеты, его жизни ничего не угрожает, он должен быстро поправиться. Нападающего задержали.

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В статье: Пабло Мари Монца
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