Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете

Защитник Пабло Мари, который принадлежит лондонскому "Арсеналу" и сейчас играет за "Монцу", получил тяжелые ранения, когда неизвестный накинулся с ножом на посетителей супермаркета Carrefour в торговом центре Milanofiori di Assago под Миланом. Об этом пишет La Repubblica.

Всего пострадали шесть человек: пять посетителей и кассир. Четверо были в тяжелом состоянии, один мужчина скончался. Пабло Мари был в магазине с женой и ребенком, когда 46-летний мужчина схватил с полки нож и бросился на посетителей.

Управляющий директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил, что у Мари "довольно глубокая рана на спине". Жизненно важные органы не задеты, его жизни ничего не угрожает, он должен быстро поправиться. Нападающего задержали.