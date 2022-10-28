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Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете
Ужас
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Пабло Мари, который принадлежит лондонскому "Арсеналу" и сейчас играет за "Монцу", получил тяжелые ранения, когда неизвестный накинулся с ножом на посетителей супермаркета Carrefour в торговом центре Milanofiori di Assago под Миланом. Об этом пишет La Repubblica.
Всего пострадали шесть человек: пять посетителей и кассир. Четверо были в тяжелом состоянии, один мужчина скончался. Пабло Мари был в магазине с женой и ребенком, когда 46-летний мужчина схватил с полки нож и бросился на посетителей.
Управляющий директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил, что у Мари "довольно глубокая рана на спине". Жизненно важные органы не задеты, его жизни ничего не угрожает, он должен быстро поправиться. Нападающего задержали.
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