Источник: Аталанта хочет расстаться с Русланом Малиновским уже этой зимой

"Аталанта" планирует продать Руслана Малиновского этой зимой, сообщает TuttoAtalanta. Отношения между сторонами достигли точки невозврата.

Игрок, который ранее имел контракт до лета 2023-го, а недавно договорился о продлении до 2025-го не может продолжать выступать клуб. В последнее время футболист перестал быть игроком основы.

Сообщается, что "Аталанта" готова расстаться с украинцем.

В 3-х из 4-х последних матчей Руслан выходил на поле со скамейки запасных. В матче с "Сассуоло" (2:1) он и вовсе не вышел.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.