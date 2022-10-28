Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Аталанта хочет расстаться с Русланом Малиновским уже этой зимой
Отношения окончательно испортились
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Аталанта" планирует продать Руслана Малиновского этой зимой, сообщает TuttoAtalanta. Отношения между сторонами достигли точки невозврата.
Игрок, который ранее имел контракт до лета 2023-го, а недавно договорился о продлении до 2025-го не может продолжать выступать клуб. В последнее время футболист перестал быть игроком основы.
Сообщается, что "Аталанта" готова расстаться с украинцем.
В 3-х из 4-х последних матчей Руслан выходил на поле со скамейки запасных. В матче с "Сассуоло" (2:1) он и вовсе не вышел.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Заря догоняет Шахтер, Металлисту 1925 угрожает падение. Таблица и результаты тура УПЛ
- Первая за шесть туров победа Эпицентра, ЛНЗ теряет очки в Кременчуге. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Бразилец МЮ устроил цирковой номер в игре с Шерифом. Тренер заменил его в перерыве - ВИДЕО
- Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой