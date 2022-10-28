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Источник: Аталанта хочет расстаться с Русланом Малиновским уже этой зимой

Италия
(1 голосов)

Отношения окончательно испортились

Источник: Аталанта хочет расстаться с Русланом Малиновским уже этой зимой

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Аталанта" планирует продать Руслана Малиновского этой зимой, сообщает TuttoAtalanta. Отношения между сторонами достигли точки невозврата.

Игрок, который ранее имел контракт до лета 2023-го, а недавно договорился о продлении до 2025-го не может продолжать выступать клуб. В последнее время футболист перестал быть игроком основы.

Сообщается, что "Аталанта" готова расстаться с украинцем.

В 3-х из 4-х последних матчей Руслан выходил на поле со скамейки запасных. В матче с "Сассуоло" (2:1) он и вовсе не вышел.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
tuttoatalanta.com

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