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Ювентус собирается выкупить польского нападающего

Италия
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Игрок нравится Аллегри

Ювентус собирается выкупить польского нападающего

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Ювентус" собирается активировать опцию выкупа польского нападающего Аркадиуша Милика. В настоящее время игрок находится в аренде из "Марселя".

Клуб доволен игрой 28-летнего поляка, он забивает голы за клуб, получает адекватную зарплату, а его жене нравится Турин. Сейчас руководство "бьянконери" работает над тем, чтобы осуществить этот трансфер.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, аренда стоила итальянцам 2 млн евро, а сумма выкупа при этом – 8 млн. евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Марсель Аркадиуш Милик
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Источник:
TuttomercatoWeb

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