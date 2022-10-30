Ювентус собирается выкупить польского нападающего

"Ювентус" собирается активировать опцию выкупа польского нападающего Аркадиуша Милика. В настоящее время игрок находится в аренде из "Марселя".

Клуб доволен игрой 28-летнего поляка, он забивает голы за клуб, получает адекватную зарплату, а его жене нравится Турин. Сейчас руководство "бьянконери" работает над тем, чтобы осуществить этот трансфер.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, аренда стоила итальянцам 2 млн евро, а сумма выкупа при этом – 8 млн. евро.