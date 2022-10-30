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Моуриньо хочет Малиновского. Рома все еще заинтересована в трансфере украинского хавбека
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
К полузащитнику "Аталанты" Руслана Малиновского сохраняет интерес клуб Жозе Моуриньо. По информации romangiallorossa.it, гендиректор римской "Ромы" Тьягу Пинту работает над трансфром украинского хавбека.
По данным издания, "волки" хотят приобрести игрока уже во время зимнего трансферного окна, однако наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отказался отпустить футболиста. За трансфер Малиновского выступает также наставник "желто-красных" Жозе Моуриньо, что и послужило поводом Пинту неоднократно контактировать с семьей игрока. Футболист выразил готовность перейти в "Рому" следующим летом, ведь Руслану было бы интересно поработать с Моуриньо.
Напомним, что в текущем сезоне Руслан Малиновский
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