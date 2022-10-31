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Леау повторил Сикана. ВИДЕО, как Милан проиграл Торино

Италия
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Смотреть видео обзор матча Милан – Торино, чемпионат Италии, 30 октября 2022

Леау повторил Сикана. ВИДЕО, как Милан проиграл Торино

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Торино – Милан, встречавшихся в 12-м туре итальянской Серии А. В начале игры один из лидеров россонери Рафаэль Леау упустил идеальную возможность, чтобы забить гол – партнер отдал пас фактически на пустые ворота, но португалец не попал по мячу. Зато Торино забило дважды еще в первом тайме, а во втором выстояло, хотя и позволило Мессиашу сократить отставание. Таким образом, Милан по итогам тура отстал от Наполи уже на шесть очков. Торино идет девятым.

Итальянская Серия А. 12-й тур

Торино – Милан 2:1

Голы: Джиджи 35, Миранчук 37 – Мессиаш 67

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В статье: Торино (Турин) Милан Рафаэль Леау
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