Леау повторил Сикана. ВИДЕО, как Милан проиграл Торино

Вашему вниманию видео обзор матча Торино – Милан, встречавшихся в 12-м туре итальянской Серии А. В начале игры один из лидеров россонери Рафаэль Леау упустил идеальную возможность, чтобы забить гол – партнер отдал пас фактически на пустые ворота, но португалец не попал по мячу. Зато Торино забило дважды еще в первом тайме, а во втором выстояло, хотя и позволило Мессиашу сократить отставание. Таким образом, Милан по итогам тура отстал от Наполи уже на шесть очков. Торино идет девятым.

Итальянская Серия А. 12-й тур

Торино – Милан 2:1

Голы: Джиджи 35, Миранчук 37 – Мессиаш 67