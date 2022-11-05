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Серия А. Салернитана не подтверждает победу над Лацио, Сассуоло продолжает падать после Наполи
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Серия А. 13-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Сассуоло" 1:0
Гол: Бальданци 64
"Сассуоло" все никак не может найти стабильность. Уже выиграл два матча подряд, проиграл "Аталанте" и "Интеру" с разницей лишь в один мяч, затем выиграл у "Вероны" и вернулся в Топ-10. 0:4 в Неаполе все восприняли с пониманием, ведь это "Наполи". Но проигрывать в Эмполи было крайне нежелательно. Хотя и хозяева "Кастеллани" играют на нем весьма прилично.
Сегодня они и ударов по воротам нанесли гораздо больше - 17:10. Хотя в створ попал лишь один из них, но его хватило. Форвард Сатриано прорвался слева и выложил прострел опорнику Бальданци. А Альварес не сумел сравнять в добавленное время после не лучшего сейва Викарио, пробив головой неточно.
"Эмполи" уже почти догнал "Сассуоло" по очкам. Оба ныне в третьей четверти турнирной таблицы. "Нероверди" уже с четырьмя поражениями в последних пяти турах.
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Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Кремонезе" 2:2
Голы: Пьонтек 3, Кулибали 38 - Окереке 12, Чофани 89
Нереализованный пенальти: Чофани 89 (вратарь)
"Салернитана" вернулась с выезда к гранду не с разгромным поражением, а с впечатляющей победой. "Лацио", не пропустившему в шести предыдущих турах, она забила трижды. Проблема в том, что римлян разрывала на контратаках. Против "Кремонезе" из зоны вылета дома пришлось строить позиционные атаки без свободного пространства. В итоге гости не проиграли матч по ударам по воротам (11:11) и выиграли по ударам в створ - 5:2. Чуть не выиграли по владению мячом.
После раннего гола уж точно казалось, что хозяева добудут победу. Вратарь Карнезекки недостаточно коснулся мяча на простреле Кандревы, и Пьонтек добил. Но и гости забили ранний. Окереке принял длинный пас Цаджу и пробил слета из района линии штрафной. Красивый гол. Кулибали прорвался справа и забил, вратарь его команды Сепе потащил удар Буонаюто и два пенальти Чофани. Первый пришлось перебить из-за того, что Луиджи вышел с линии ворот, второй Чофани добил.
Благодаря неудаче "Сассуоло" "Салернитана" завершит тур в Топ-10. "Кремонезе" сейчас 18-ый, выглядит симпатично и продолжает бороться. Хотя и без единой победы в сезоне.
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