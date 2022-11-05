Серия А. Аталанта - Наполи 1:2. Впервые слабоватая игра, и все равно победа

Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 1:2

Голы: Лукман 19 (пен.) - Осимхен 23, Элмас 35

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Скальвини, Хатебур (Соппи 86), Эдерсон, Коопмейнерс (Де Роон 81), Меле, Пашалич (Малиновский 71), Лукман (Бога 81), Хойлунд (Сапата 71)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса (Гаэтано 90+3), Зелински (Ндомбеле 64), Лосано (Политано 64), Осимхен (Симеоне 75), Элмас (Дзербин 90+3)

Предупреждения: Демираль 36, Хойлунд 58, Сапата 90+1, Толой 90+1, Меле 90+1 - Ким 57

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Кто еще может остановить "Наполи", даже нанести ему первое поражение в сезоне в лиге, как не ее вторая команда? Как не вторая оборона, жесткая, собранная. В Бергамо. Еще и число 13 было за "Аталанту". Как раз прервалась серия из 13-ти побед "Наполи" во всех турнирах, как раз 13-ый тур Серии А, в котором год назад неаполитанцы потерпели первое поражение в сезоне. Как раз отсутствует их главная звезда Хвича Кварацхелия, автор 13-ти очков в лиге по схеме "гол+пас".

В принципе, сегодня бергамцы отыграли свой лучший матч в сезоне. А неаполитанцы - свой худший. Чуть ли не впервые в сезоне мы увидели прежнюю "Аталанту", по которой скучали. Невероятно мощную, высоко прессингующую, интенсивную, выигрывающую единоборства. Она разве что существенно проиграла владение мячом, зато уверенно выиграла по передачам в атакующей трети поля, отдав там почти половину из своих в целом. По ударам по воротам обогнала - 17:7.

19 минут такого давления принесли выход Хойлунда на вратаря (тот отбил). Принесли и гол, когда в невероятном хаосе в штрафной мяч задел руку Осимхена. Лукман пробил пенальти в "девятку" и забил свой пятый гол в шести последних матчах. Второй тайм хозяева начали не меньшим давлением. Меле прорвался слева, Мерет с большим трудом отбил его удар прямо на Лукмана, тот добил в перекладину! Затем Хойлунд замкнул прострел в отличной позиции неточно.

Тем не менее, и с этого выезда "Наполи" уехал с победой. Как уезжал от "Лацио", "Ромы" и "Милана". Он быстро вернулся в первом тайме. Быстро разыграл угловой, Зелински навесил, Осимхен, принесший тяжелые победы над "Болоньей" и "Ромой", легко замкнул головой. Затем Виктор включил режим бизона, продрался по правому флангу с Демиралем на плечах и прострелил. А там Элмас, заменявший Кварацхелию, успел первым. В последние же 25 минут гости четко защищались и перекрывали.

Девятая победа "Наполи" в лиге подряд. Наиболее тяжелая и наиболее чемпионская. Под определение "чемпионской" подпадали и удачные выезды в Рим и в Милан, но в таком матче, против второй команды лиги, при такой игре, три очка на вес золота. Теперь гандикап над "Аталантой" - восемь очков "чистыми", над "Миланом" - девять при матче в запасе у последнего. Неаполитанцы убегают.

Руслан Малиновский вышел на замену на 71-ой минуте. Играл очень активно, коснулся мяча 30 раз, отдал 22 передачи. В среднем за игровую минуту это гораздо больше, чем у любого игрока стартового состава его команды. И помогал в глубине, и пытался обострять на линии штрафной. Дважды пробивал по воротам. Издали. Однажды заблокировали, однажды не слишком сильный удар взял вратарь. Также сбросил под неточный удар Сапаты издали.