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Серия А. Аталанта - Интер 2:3. Тенденции сохранились
Бергамцы завершают год в кризисе
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Серия А. 15-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Интер" 2:3
Голы: Лукман 25 (пен.), Паломино 77 - Джеко 36, 56, Паломино 61 (автогол)
"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль (Околи 68), Скальвини (Малиновский 46), Хатебур, Пашалич (Бога 82), Коопмейнерс, Меле, Эдерсон, Лукман, Сапата (Хойлунд 69)
"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 72), Думфриз (Белланова 72), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Брозович 80), Димарко (Гозенс 80), Джеко, Лаутаро Мартинес (Корреа 84)
Предупреждения: Де Фрай 74, Шкриньяр 84, Онана 87
Главный арбитр: Даниэле Киффи
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