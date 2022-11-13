 Серия А. Аталанта - Интер 2:3. Тенденции сохранились ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Аталанта - Интер 2:3. Тенденции сохранились
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Аталанта - Интер 2:3. Тенденции сохранились

Италия
(1 голосов)

Бергамцы завершают год в кризисе

Серия А. Аталанта - Интер 2:3. Тенденции сохранились

Getty Images

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 15-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 2:3

Голы: Лукман 25 (пен.), Паломино 77 - Джеко 36, 56, Паломино 61 (автогол)

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль (Околи 68), Скальвини (Малиновский 46), Хатебур, Пашалич (Бога 82), Коопмейнерс, Меле, Эдерсон, Лукман, Сапата (Хойлунд 69)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 72), Думфриз (Белланова 72), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Брозович 80), Димарко (Гозенс 80), Джеко, Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

Предупреждения: Де Фрай 74, Шкриньяр 84, Онана 87

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде