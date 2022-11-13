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45 минут Малиновского. Видео голов и обзор матча Аталанта - Интер 2:3
Результативная победа "черно-синих" миланцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский снова остался в запасе. Однако на этот раз Джанпьеро Гасперини выпустил его на поле сразу после перерыва. За 45 минут Малиновский отличиться результативными действиями не смог, а его команда проиграла третью подряд встречу в Серии А. "Интер" благодаря этой победе сравнялся по очкам с "Миланом", однако сегодня соседи еще свой поединок текущего тура проведут.
Серия А. 15-й тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" – "Интер" 2:3
Голы: Лукман 25 (пен.), Паломино 77 – Джеко 36, 56, Паломино 61 (автогол)
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