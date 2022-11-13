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Команда Моуриньо сдает позиции, а сам Жозе снова удален. Видео голов и обзор матча Рома - Торино 1:1

Италия
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"Рома" снова теряет очки

Команда Моуриньо сдает позиции, а сам Жозе снова удален. Видео голов и обзор матча Рома - Торино 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В последних пяти турах Серии А "Рома" смогла выиграть только однажды. В эти выходные "волки" снова не порадовали своих поклонников. "Торино" первым открыл счет и удерживал его до завершения основного времени. Такое развитие событий не могло нравиться Жозе Моуриньо, заработавшему очередное удаление из-за споров с арбитром. Но именно без португальского коуча римляне смогли сравнять счет. Могли и выиграть, однако Белотти еще при результате 0:1 не реализовал пенальти.

Серия А. 15-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Торино" 1:1
Голы: Матич 90+4 - Линетти 55
Нереализованный пенальти: Белотти 90+2 (стойкая)

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В статье: Рома (Рим) Торино (Турин)
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