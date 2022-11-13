Команда Моуриньо сдает позиции, а сам Жозе снова удален. Видео голов и обзор матча Рома - Торино 1:1

В последних пяти турах Серии А "Рома" смогла выиграть только однажды. В эти выходные "волки" снова не порадовали своих поклонников. "Торино" первым открыл счет и удерживал его до завершения основного времени. Такое развитие событий не могло нравиться Жозе Моуриньо, заработавшему очередное удаление из-за споров с арбитром. Но именно без португальского коуча римляне смогли сравнять счет. Могли и выиграть, однако Белотти еще при результате 0:1 не реализовал пенальти.

Серия А. 15-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино" 1:1

Голы: Матич 90+4 - Линетти 55

Нереализованный пенальти: Белотти 90+2 (стойкая)