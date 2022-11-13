Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Моуриньо сдает позиции, а сам Жозе снова удален. Видео голов и обзор матча Рома - Торино 1:1
"Рома" снова теряет очки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последних пяти турах Серии А "Рома" смогла выиграть только однажды. В эти выходные "волки" снова не порадовали своих поклонников. "Торино" первым открыл счет и удерживал его до завершения основного времени. Такое развитие событий не могло нравиться Жозе Моуриньо, заработавшему очередное удаление из-за споров с арбитром. Но именно без португальского коуча римляне смогли сравнять счет. Могли и выиграть, однако Белотти еще при результате 0:1 не реализовал пенальти.
Серия А. 15-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Торино" 1:1
Голы: Матич 90+4 - Линетти 55
Нереализованный пенальти: Белотти 90+2 (стойкая)
Популярное сейчас
- Екатерина Монзуль вышла на поединок Шахтер – Заря с арбузом вместо мяча
- Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги
- Александр Усик получил обязательного претендента на титул IBF
- Фирменный, разрезной. Малиновский отдал голевой пас в матче с Лечче - ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО