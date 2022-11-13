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Малиновский получил самую низкую среди резервистов оценку в Аталанте за матч против Интера

Италия
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Неутешительные цифры

Малиновский получил самую низкую среди резервистов оценку в Аталанте за матч против Интера

Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор невідомий

UA-Футбол
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Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел не лучший матч на этих выходных по мнению аналитиков.

В поединке против "Интера" (поражение 2:3) Малиновский появился на поле сразу после перерыва. За время, которое у него было, по подсчетам портала Sofascore, хавбек 29 раз коснулся мяча, выполнил 10 точных передач из 15, сделал лишь один длинный пас из трех. Четыре раза Малиновский пробил в сторону ворот (дважды в створ, однажды мимо, однажды заблокирован), однажды удачно пошел в дриблинг, выиграл два из шести единоборств и десять раз потерял мяч.

Среди четырех игроков, выходивших на поле у ​​"Аталанты" со скамейки запасных в этом поединке, Малиновский получил самую низкую оценку – 6.5. Околи и Хойлунд получили по 6.7, а Бога – 6.6.

Лучшим игроком матча у "Аталанты" стал защитник Хосе Луис Паломино, получивший 7.5. Если говорить о двух командах, то лучшим стал хавбек "Интера" Хакан Чалханоглу, у которого 8.2.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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