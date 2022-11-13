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Малиновский получил самую низкую среди резервистов оценку в Аталанте за матч против Интера
Неутешительные цифры
Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор невідомий
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел не лучший матч на этих выходных по мнению аналитиков.
В поединке
Среди четырех игроков, выходивших на поле у "Аталанты" со скамейки запасных в этом поединке, Малиновский получил самую низкую оценку – 6.5. Околи и Хойлунд получили по 6.7, а Бога – 6.6.
Лучшим игроком матча у "Аталанты" стал защитник Хосе Луис Паломино, получивший 7.5. Если говорить о двух командах, то лучшим стал хавбек "Интера" Хакан Чалханоглу, у которого 8.2.
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