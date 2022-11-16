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Моуриньо дисквалифицировали на два матча Серии А

Италия
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Португалец был удален в игре с "Торино"

Моуриньо дисквалифицировали на два матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Поводом стала карточка, которую португальский специалист получил в поединке 15-го тура с "Торино" (1:1). Жозе выскочил на поле, поскольку ему не понравилось решения арбитра. Жозе угрожал судье и несколько раз обратился к нему с оскорбительными словами.

Соответственно, Моуриньо не сможет находиться на тренерской скамье матчах чемпионата Италии против "Болоньи"(4 января) и "Милана" (8 января).

В текущей турнирной таблице Серии A "Рома" занимает 7-е место, набрав 27 баллов. Серия А ушла на паузу в связи с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Corriere dello Sport

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