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Моуриньо дисквалифицировали на два матча Серии А
Португалец был удален в игре с "Торино"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает Corriere dello Sport.
Поводом стала карточка, которую португальский специалист получил в поединке 15-го тура с "Торино" (1:1). Жозе выскочил на поле, поскольку ему не понравилось решения арбитра. Жозе угрожал судье и несколько раз обратился к нему с оскорбительными словами.
Соответственно, Моуриньо не сможет находиться на тренерской скамье матчах чемпионата Италии против "Болоньи"(4 января) и "Милана" (8 января).
В текущей турнирной таблице Серии A "Рома" занимает 7-е место, набрав 27 баллов. Серия А ушла на паузу в связи с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.
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