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Интер близок к подписанию форварда сборной Франции

Италия
(1 голосов)

Маркус Тюрам заменит провалившегося в Милане Хоакина Корреа

Интер близок к подписанию форварда сборной Франции

Фото: Players Bio

UA-Футбол
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Миланский "Интер" близок к достижению договоренности с французским форвардом Маркусом Тюрамом. Контракт нападающего "Боруссии Менхенгладбах" с клубом заканчивается уже следующим летом.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, "Интер" намерен выкупить Маркуса по заниженной цене уже в ближайшее время. Менеджмент команды уже назначил встречу с представителями игрока, дабы закрыть сделку.

Тюрам будет призван заменить в миланском клубе аргентинского форварда Хоакина Корреа. Тот уже был проинформирован о том, что он более не нужен команде, и должен найти себе новый клуб. В текущем сезоне Тюрам забил десять голов и сделал три ассиста в 15 матчах Бундеслиги. У Корреа же 3+1 в 13 играх Серии А.

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В статье: Интер (Милан) Хоакин Корреа Маркус Тюрам
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