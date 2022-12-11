Аутсайдер Серии А намерен подписать голкипера Наполи. Он не сыграл ни одного матча в сезоне

"Салернитана", команда с 12 места в Серии А, заинтересована в подписании голкипера "Наполи" Сальваторе Сиригу. Ранее основной вратарь команды из Кампаньи, Луиджи Сепе, получил травму без определенных сроков возвращения.

На сегодняшнем товарищеском матче "Наполи" с "Кристал Пэлас" Сиригу встретился с менеджерами "Салернитаны" ради обсуждения возможного трансфера. Контракт Сальваторе с неаполитанцами истекает уже следующим летом.

Поэтому "Салернитана" рассчитывает приобрести Сиригу за минимальную плату, или взять в аренду. В текущем сезоне Сальваторе не сыграл ни одного матча за "Наполи" ни в Серии А, ни в Лиге Чемпионов.