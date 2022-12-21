Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ди Мария имеет предложения от клубов из трёх разных стран
Но аргентинец намерен остаться в туринском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария в последние дни получил несколько предложений по дальнейшему продолжению карьеры, сообщает журналист Николо Скира.
По его данным, чемпион мира-2022 интересен клубам из трех разных стран. Речь идет о командах бразильской Серии А, МLС и Объединённых Арабских Эмиратов. Однако в планах футболиста остаться в "Ювентуса" до конца сезона.
Несмотря на слухи о возможном продлении контракта с Ди Марией, переговоры между "старой синьорой" и агентом футболиста Лисандро Пиросанто пока не ведутся. Его контракт с туринцами заканчивается 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне на клубном уровне вингер провел 10 матчей, забил один гол и оформил четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины он выиграл Мундиаль-2022. Игрок принял участие в пяти поединках на турнире в Катаре.
Популярное сейчас
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне
- Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря
- Ювентус могут отстранить от еврокубков
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО