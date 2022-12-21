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Ди Мария имеет предложения от клубов из трёх разных стран

Италия
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Но аргентинец намерен остаться в туринском клубе

Ди Мария имеет предложения от клубов из трёх разных стран

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария в последние дни получил несколько предложений по дальнейшему продолжению карьеры, сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, чемпион мира-2022 интересен клубам из трех разных стран. Речь идет о командах бразильской Серии А, МLС и Объединённых Арабских Эмиратов. Однако в планах футболиста остаться в "Ювентуса" до конца сезона.

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Несмотря на слухи о возможном продлении контракта с Ди Марией, переговоры между "старой синьорой" и агентом футболиста Лисандро Пиросанто пока не ведутся. Его контракт с туринцами заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на клубном уровне вингер провел 10 матчей, забил один гол и оформил четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины он выиграл Мундиаль-2022. Игрок принял участие в пяти поединках на турнире в Катаре.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
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