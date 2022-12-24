Ди Мария останется в Ювентусе до конца сезона

Аргентинский вингер Ювентуса Анхель Ди Мария не планирует покидать Ювентус до конца текущего сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский инсайдер отмечает, что, несмотря на лживые слухи, такие переговоры не велись ни до начала Чемпионата мира-2022, ни не будут вестись и сейчас.

Ди Мария завершит этот сезон в составе туринцев, а уже летом будет планировать свое будущее.

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Напомним, что Анхель присоединился к "Ювентусу" в июле этого года на правах свободного агента и подписал контракт на один год. На его счету четыре ассиста и один гол в 10 матчах Серии А и Лиги чемпионов.