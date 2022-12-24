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Ди Мария останется в Ювентусе до конца сезона

Италия
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Затем будет строить дальнейшие планы

Ди Мария останется в Ювентусе до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский вингер Ювентуса Анхель Ди Мария не планирует покидать Ювентус до конца текущего сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский инсайдер отмечает, что, несмотря на лживые слухи, такие переговоры не велись ни до начала Чемпионата мира-2022, ни не будут вестись и сейчас.

Ди Мария завершит этот сезон в составе туринцев, а уже летом будет планировать свое будущее.

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Напомним, что Анхель присоединился к "Ювентусу" в июле этого года на правах свободного агента и подписал контракт на один год. На его счету четыре ассиста и один гол в 10 матчах Серии А и Лиги чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
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Источник:
Fabrizio Romano

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