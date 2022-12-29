  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Догони, если сможешь

Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020 в тактическом плане казался битвой опорников и крайних защитников за право считаться наиболее влиятельными в современном футболе. Тогда скорее завершилось ничьей. На Чемпионате Мира-2022 фуллбеки должны были вырваться вперед. Однако этого не произошло. Да и вообще ныне по-настоящему классных игроков этого амплуа меньше десятка. В 2022-ом году к короткому списку добавился Тео Эрнандес. И даже, возможно, возглавил его.

Вообще-то, предпосылок для такого года было не так много. В январе Тео впервые примерил на себя капитанскую повязку "Милана", но его команда играла бледно, опустилась на третье место в Серии А. Изменить ситуацию Стефано Пиоли решил отказом от высокого прессинга и высоких скоростей, переходом к обороне. Казалось, такого не выдержит прежде всего француз, заявляющий, что больше любит атаковать, чем обороняться.

В сборной ситуация была не слишком радужной. Дидье Дешам долго игнорировал его, вызвал лишь в 2021-ом году. Когда решил перейти на игру с тремя центральными защитниками. Тео играл левого латераля, забил победный гол Бельгии в полуфинале Лиги Наций на 90-ой минуте, отдал победный ассист в финале против Испании. Но в 2022-ом году Дешам вернулся к двум центрдефам, и Тео, казалось, безнадежно уселся в запас позади брата Лукаса.

В "Ле Бле" он казался чужим. Не играл за молодежную сборную. Уроженец Марселя почти всю жизнь провел в Мадриде, вырос в академии "Атлетико", признается, что испанский знает лучше, чем французский и общается на языке Сервантеса гораздо чаще. Устав от Дешама, он даже хотел уйти в сборную Испании. Но в итоге мечта сыграть вместе со старшим братом и лучшим другом на Чемпионате Мира победила.

Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 1

Правда, мечта эта пока еще не сбылась. Поскольку пришлось менять брата уже на 13-ой минуте первого тура ЧМ из-за тяжелейшей травмы Лукаса. Тео очень переживал за него, постоянно заявлял, что играет для него. Постоянно разговаривал с ним во время турнира.

Точно можно сказать, что с младшим братом игра Франции изменилась, стала более вариативной в атаке, более быстрой. И это при том, что, как заявил Фабио Капелло, Тео играл "на ручном тормозе". Прикрывая весь фланг за Килианом Мбаппе. И с этим он справился. 2.7 отборов мяча за матч - рекорд карьеры Тео, включая клубную. При этом проявил себя и в атаке. 2.2 заработанных фола, 1.8 пасов под удары за матч - также личные рекорды.

Он начал камбек против Австралии навесом на Рабио. Против Дании он и Мбаппе стремительно промчались по левому флангу, разыгрывая "стенки" на ходу. Таким образом, Тео стал первым французским защитником с ассистами в двух первых турах ЧМ с тех пор, как такое подсчитывают (1966-ой год). А Марокко он забил быстрый гол высоко поднятой ногой. Лукас точно не оказался бы в таком месте в позиционной атаке на пятой минуте полуфинала.

В двух первых турах он создал девять шансов забить. Последним защитником, создававшим столько хотя бы во всех трех, был Дарио Срна в 2006-ом году. И Эрнандес был так важен, что в третьем туре его отправили отдыхать даже ценой выхода на левом фланге обороны опорника Камавинги.

****

Тео - эталон современного крайнего защитника. Сумасшедшая скорость (35.7 на Чемпионате Мира - результат в Топ-10), дриблинг, техника паса и удара. Нахальство, желание атаковать. Умение и промчаться по флангу как вингер, и сместиться в центр и пробить с линии штрафной, и даже зайти в штрафную без мяча во время позиционной атаки и попытаться замкнуть. В том числе и головой. И он уже забивал этими способами.

Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 2

Таким арсеналом, кроме него и другого игрока нашей сборной Ашрафа Хакими, вряд ли обладает кто-либо из нынешних крайних защитников. Таким обладал Гарет Бейл, начинавший карьеру левым защитником. И нашего героя с ним как раз сравнивают. При этом Тео на логичный вопрос о том, не хочет ли стать вингером, отвечает, что предпочитает остаться в обороне. Учитывая его огромный прогресс в обороне в 2022-ом году, логичный ответ.

Прогресс этот особо проявился не на Мундиале (где помарки были), а в Серии А. Там во втором круге "Милан" пропустил лишь девять мячей. Как минимум на восемь меньше, чем другие. Причем в 11-ти последних турах - лишь два. Именно благодаря этому он взял сюрпризное ("россонери" предрекали борьбу за 3-4 места) Скудетто. Впервые за 11 лет. И Тео уже не прорывался вперед так активно и даже подвергался критике за это. Зато четко прикрывал.

О своих скорости и наглости, кстати, он напомнил в решающий момент. Когда в предпоследнем туре сезона 2021/22 в сложнейшем матче против "Аталанты" подхватил мяч, прошел от линии своей штрафной в чужую, обходя всех по пути и покатил в угол. Этот гол признали лучшим голом сезона в лиге. А Тео уже в третий раз подряд попал в символическую сборную сезона в лиге. Там на его позиции у него конкурентов точно нет.

А в сезоне 2022/23 "Милан", несмотря на бледную, тяжелую игру и эпидемию травм, идет вторым в лиге и впервые за девять лет вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Октябрь-ноябрь Тео вновь провел с капитанской повязкой "россонери".

В январе он стал первым защитником в истории клуба с тремя дублями. В сезоне 2021/22 - лучшим защитником Серии А по схеме "гол+пас" (5+6), по удачному дриблингу и преодоленной дистанции с мячом (6880 метров). А в целом в 2022-ом году во всех турнирах, включая сборную, забил шесть голов и отдал десять ассистов. Учитывая его работу, постоянно создаваемые опасные моменты, звучит даже маловато.

Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 3

Скудетто "Милан" взял во многом благодаря взрослости, собранности. Это при том, что по среднему возрасту самый молодой чемпион Италии за последние 20 лет. 25-летний Эрнандес там - один из самых возрастных, один из лидеров, чуть ли не ветеран. Пример для молодежи. Игроки и болельщики его просто обожают. Его связка на левом фланге с Рафаэлем Леау ураганная и сносит любого соперника. А без Тео на поле Леау просто выключается.

Его лидерство проявилось и на Мундиале. Когда все бурно праздновали у трибун гол Мбаппе, сделавший счет 2:2 в финале, Тео выталкивал форварда Коло Муани на поле. Боясь, что аргентинцы быстро разыграют мяч и начнут атаку.

****

"Тео - особенный крайний защитник", - говорит Паоло Мальдини, лично летавший в 2019-ом году в Испанию уговаривать его перейти в "Милан". "То, что он делает, не делает никто. Нет крайних защитников с такими способностями завершать, ассистировать и прорываться вперед одновременно. То, что он выдает такие ассисты или удары после 70-ти метров бега с мячом - просто феноменально. Он идеальный крайний защитник, всем командам нужны такие".

"Он символизирует трансформацию, произошедшую с "Миланом" в последние годы. Он дает мотивацию всем вокруг. Когда другие видят, как тяжело он работает, они не позволяют себе останавливаться ни на секунду и хотят выдать все на поле. Он прошел все в своей карьере и жизни".

В Мадриде он считался "анфан терибль". Нарушил негласный договор между "Атлетико" и "Реалом" не трогать игроков друг друга, перейдя за 24 миллиона. У "сливочных" успел взять Лигу Чемпионов, но был больше известен татуировками, гулянками и скандалами. Праздновал День Рождения с гномами, приставлявшими к его виску пистолет. Даже обвинялся в изнасиловании. В итоге был оправдан, а его российская подруга обвинена в клевете.

Явно влияло детство без отца Жана-Франсуа, также бывшего игрока "Атлетико", ушедшего из семьи. О его судьбе 18 лет ничего не было известно, и лишь в ноябре его вроде бы видели в Таиланде. Говорят, что он постоянно пытался связаться с сыновьями, но мать блокировала. Мутная история.

В Милане, а точнее, на озере Комо, где Тео живет, он изменился. "Мы с агентом решили, что лучше будет покинуть Испанию. Там меня считали плохим парнем, постоянно оскорбляли и критиковали. Я и вправду делал глупости там. Но в Италии я повзрослел, уже не дикий. Провожу много времени с моими собаками (их у Тео около десятка - прим. автора) и сыном, которому полгода".

Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник - изображение 4

"Отцовство принесло мне мир с жизнью и Вселенной. Пасторальная тишина важна для меня. Теперь я даже перед матчами не нервничаю, поскольку понимаю, что есть вещи важнее футбола".

Проблемы все же не покидают его и в 2022-ом году. Такая судьба? Его питбуль поранил человека и убил собаку другого владельца, а его дом ограбили, когда его спутница жизни с сыном находились там. Но Тео уже умеет справляться, переживать, преодолевать проблемы по-взрослому.

"С первого дня в "Милане" я чувствовал себя счастливым. Мальдини, спортивный директор Фредерик Массара, тренер Стефано Пиоли и его штаб, игроки - все создают ощущение дома, семьи. Мы смеемся на тренировках, футбол должен быть радостью, иначе зачем он нужен?! Но при этом и делаем то, что должны. У меня много предложений, но я счастлив в "Милане", думаю только о "Милане", потому и продлил контракт".

"Как я играю? Когда получаю мяч, прорываюсь с ним к воротам. Если вдруг из партнеров по команде кто-то сумел догнать меня, я отдам ему пас".

Его мало кто догоняет. И среди партнеров, и среди соперников.

Фото - Instagram Тео Эрнандеса, El Comercio, Sempre Milan, Getty Images/Global Images Ukraine

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А ЧМ-2022 символическая сборная года Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира символическая сборная Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде