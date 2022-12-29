Идеал в глазах Мальдини. Символическая сборная-2022 по версии UA-Футбол. Левый защитник

Евро-2020 в тактическом плане казался битвой опорников и крайних защитников за право считаться наиболее влиятельными в современном футболе. Тогда скорее завершилось ничьей. На Чемпионате Мира-2022 фуллбеки должны были вырваться вперед. Однако этого не произошло. Да и вообще ныне по-настоящему классных игроков этого амплуа меньше десятка. В 2022-ом году к короткому списку добавился Тео Эрнандес. И даже, возможно, возглавил его.

Вообще-то, предпосылок для такого года было не так много. В январе Тео впервые примерил на себя капитанскую повязку "Милана", но его команда играла бледно, опустилась на третье место в Серии А. Изменить ситуацию Стефано Пиоли решил отказом от высокого прессинга и высоких скоростей, переходом к обороне. Казалось, такого не выдержит прежде всего француз, заявляющий, что больше любит атаковать, чем обороняться.

В сборной ситуация была не слишком радужной. Дидье Дешам долго игнорировал его, вызвал лишь в 2021-ом году. Когда решил перейти на игру с тремя центральными защитниками. Тео играл левого латераля, забил победный гол Бельгии в полуфинале Лиги Наций на 90-ой минуте, отдал победный ассист в финале против Испании. Но в 2022-ом году Дешам вернулся к двум центрдефам, и Тео, казалось, безнадежно уселся в запас позади брата Лукаса.

В "Ле Бле" он казался чужим. Не играл за молодежную сборную. Уроженец Марселя почти всю жизнь провел в Мадриде, вырос в академии "Атлетико", признается, что испанский знает лучше, чем французский и общается на языке Сервантеса гораздо чаще. Устав от Дешама, он даже хотел уйти в сборную Испании. Но в итоге мечта сыграть вместе со старшим братом и лучшим другом на Чемпионате Мира победила.

Правда, мечта эта пока еще не сбылась. Поскольку пришлось менять брата уже на 13-ой минуте первого тура ЧМ из-за тяжелейшей травмы Лукаса. Тео очень переживал за него, постоянно заявлял, что играет для него. Постоянно разговаривал с ним во время турнира.

Точно можно сказать, что с младшим братом игра Франции изменилась, стала более вариативной в атаке, более быстрой. И это при том, что, как заявил Фабио Капелло, Тео играл "на ручном тормозе". Прикрывая весь фланг за Килианом Мбаппе. И с этим он справился. 2.7 отборов мяча за матч - рекорд карьеры Тео, включая клубную. При этом проявил себя и в атаке. 2.2 заработанных фола, 1.8 пасов под удары за матч - также личные рекорды.

Он начал камбек против Австралии навесом на Рабио. Против Дании он и Мбаппе стремительно промчались по левому флангу, разыгрывая "стенки" на ходу. Таким образом, Тео стал первым французским защитником с ассистами в двух первых турах ЧМ с тех пор, как такое подсчитывают (1966-ой год). А Марокко он забил быстрый гол высоко поднятой ногой. Лукас точно не оказался бы в таком месте в позиционной атаке на пятой минуте полуфинала.

В двух первых турах он создал девять шансов забить. Последним защитником, создававшим столько хотя бы во всех трех, был Дарио Срна в 2006-ом году. И Эрнандес был так важен, что в третьем туре его отправили отдыхать даже ценой выхода на левом фланге обороны опорника Камавинги.

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Тео - эталон современного крайнего защитника. Сумасшедшая скорость (35.7 на Чемпионате Мира - результат в Топ-10), дриблинг, техника паса и удара. Нахальство, желание атаковать. Умение и промчаться по флангу как вингер, и сместиться в центр и пробить с линии штрафной, и даже зайти в штрафную без мяча во время позиционной атаки и попытаться замкнуть. В том числе и головой. И он уже забивал этими способами.

Таким арсеналом, кроме него и другого игрока нашей сборной Ашрафа Хакими, вряд ли обладает кто-либо из нынешних крайних защитников. Таким обладал Гарет Бейл, начинавший карьеру левым защитником. И нашего героя с ним как раз сравнивают. При этом Тео на логичный вопрос о том, не хочет ли стать вингером, отвечает, что предпочитает остаться в обороне. Учитывая его огромный прогресс в обороне в 2022-ом году, логичный ответ.

Прогресс этот особо проявился не на Мундиале (где помарки были), а в Серии А. Там во втором круге "Милан" пропустил лишь девять мячей. Как минимум на восемь меньше, чем другие. Причем в 11-ти последних турах - лишь два. Именно благодаря этому он взял сюрпризное ("россонери" предрекали борьбу за 3-4 места) Скудетто. Впервые за 11 лет. И Тео уже не прорывался вперед так активно и даже подвергался критике за это. Зато четко прикрывал.

О своих скорости и наглости, кстати, он напомнил в решающий момент. Когда в предпоследнем туре сезона 2021/22 в сложнейшем матче против "Аталанты" подхватил мяч, прошел от линии своей штрафной в чужую, обходя всех по пути и покатил в угол. Этот гол признали лучшим голом сезона в лиге. А Тео уже в третий раз подряд попал в символическую сборную сезона в лиге. Там на его позиции у него конкурентов точно нет.

А в сезоне 2022/23 "Милан", несмотря на бледную, тяжелую игру и эпидемию травм, идет вторым в лиге и впервые за девять лет вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Октябрь-ноябрь Тео вновь провел с капитанской повязкой "россонери".

В январе он стал первым защитником в истории клуба с тремя дублями. В сезоне 2021/22 - лучшим защитником Серии А по схеме "гол+пас" (5+6), по удачному дриблингу и преодоленной дистанции с мячом (6880 метров). А в целом в 2022-ом году во всех турнирах, включая сборную, забил шесть голов и отдал десять ассистов. Учитывая его работу, постоянно создаваемые опасные моменты, звучит даже маловато.

Скудетто "Милан" взял во многом благодаря взрослости, собранности. Это при том, что по среднему возрасту самый молодой чемпион Италии за последние 20 лет. 25-летний Эрнандес там - один из самых возрастных, один из лидеров, чуть ли не ветеран. Пример для молодежи. Игроки и болельщики его просто обожают. Его связка на левом фланге с Рафаэлем Леау ураганная и сносит любого соперника. А без Тео на поле Леау просто выключается.

Его лидерство проявилось и на Мундиале. Когда все бурно праздновали у трибун гол Мбаппе, сделавший счет 2:2 в финале, Тео выталкивал форварда Коло Муани на поле. Боясь, что аргентинцы быстро разыграют мяч и начнут атаку.

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"Тео - особенный крайний защитник", - говорит Паоло Мальдини, лично летавший в 2019-ом году в Испанию уговаривать его перейти в "Милан". "То, что он делает, не делает никто. Нет крайних защитников с такими способностями завершать, ассистировать и прорываться вперед одновременно. То, что он выдает такие ассисты или удары после 70-ти метров бега с мячом - просто феноменально. Он идеальный крайний защитник, всем командам нужны такие".

"Он символизирует трансформацию, произошедшую с "Миланом" в последние годы. Он дает мотивацию всем вокруг. Когда другие видят, как тяжело он работает, они не позволяют себе останавливаться ни на секунду и хотят выдать все на поле. Он прошел все в своей карьере и жизни".

В Мадриде он считался "анфан терибль". Нарушил негласный договор между "Атлетико" и "Реалом" не трогать игроков друг друга, перейдя за 24 миллиона. У "сливочных" успел взять Лигу Чемпионов, но был больше известен татуировками, гулянками и скандалами. Праздновал День Рождения с гномами, приставлявшими к его виску пистолет. Даже обвинялся в изнасиловании. В итоге был оправдан, а его российская подруга обвинена в клевете.

Явно влияло детство без отца Жана-Франсуа, также бывшего игрока "Атлетико", ушедшего из семьи. О его судьбе 18 лет ничего не было известно, и лишь в ноябре его вроде бы видели в Таиланде. Говорят, что он постоянно пытался связаться с сыновьями, но мать блокировала. Мутная история.

В Милане, а точнее, на озере Комо, где Тео живет, он изменился. "Мы с агентом решили, что лучше будет покинуть Испанию. Там меня считали плохим парнем, постоянно оскорбляли и критиковали. Я и вправду делал глупости там. Но в Италии я повзрослел, уже не дикий. Провожу много времени с моими собаками (их у Тео около десятка - прим. автора) и сыном, которому полгода".

"Отцовство принесло мне мир с жизнью и Вселенной. Пасторальная тишина важна для меня. Теперь я даже перед матчами не нервничаю, поскольку понимаю, что есть вещи важнее футбола".

Проблемы все же не покидают его и в 2022-ом году. Такая судьба? Его питбуль поранил человека и убил собаку другого владельца, а его дом ограбили, когда его спутница жизни с сыном находились там. Но Тео уже умеет справляться, переживать, преодолевать проблемы по-взрослому.

"С первого дня в "Милане" я чувствовал себя счастливым. Мальдини, спортивный директор Фредерик Массара, тренер Стефано Пиоли и его штаб, игроки - все создают ощущение дома, семьи. Мы смеемся на тренировках, футбол должен быть радостью, иначе зачем он нужен?! Но при этом и делаем то, что должны. У меня много предложений, но я счастлив в "Милане", думаю только о "Милане", потому и продлил контракт".

"Как я играю? Когда получаю мяч, прорываюсь с ним к воротам. Если вдруг из партнеров по команде кто-то сумел догнать меня, я отдам ему пас".

Его мало кто догоняет. И среди партнеров, и среди соперников.

Фото - Instagram Тео Эрнандеса, El Comercio, Sempre Milan, Getty Images/Global Images Ukraine