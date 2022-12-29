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Один из лидеров Челси не против вернуться в Наполи, однако может помешать высокая зарплата

Италия
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Контракт заканчивается уже летом

Один из лидеров Челси не против вернуться в Наполи, однако может помешать высокая зарплата

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

У одного из лидеров "Челси", итальянца Жоржиньо, летом заканчивается контракт с клубом. Уже сейчас хавбек размышляет о своем ближайшем будущем.

По данным La Repubblica, Жоржиньо был не против вернуться в "Наполи", за который он успешно играл до трансфера в "Челси". Помешать данному трансферу может лишь высокая зарплата хавбека, который получает порядка шести миллионов евро в год.

Параллельно с этим за Жоржиньо также следит "Ньюкасл". Не исключается вариант, что по итогу итальянец останется в "Челси", ведь ныне стороны ведут активные переговоры о новой сделке.

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В текущем сезоне Жоржиньо в сумме отыграл 23 матча и забил три гола.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Жоржиньо
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