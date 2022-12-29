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Один из лидеров Челси не против вернуться в Наполи, однако может помешать высокая зарплата
Контракт заканчивается уже летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
У одного из лидеров "Челси", итальянца Жоржиньо, летом заканчивается контракт с клубом. Уже сейчас хавбек размышляет о своем ближайшем будущем.
По данным La Repubblica, Жоржиньо был не против вернуться в "Наполи", за который он успешно играл до трансфера в "Челси". Помешать данному трансферу может лишь высокая зарплата хавбека, который получает порядка шести миллионов евро в год.
Jorginho is dreaming of a return to Napoli after his time with Chelsea draws to a close, but his €6m net per season wages are clearly too high for the Partenopei.— Simon Phillips (@siphillipssport) December 29, 2022
- @SportRepubblica
Параллельно с этим за Жоржиньо также следит "Ньюкасл". Не исключается вариант, что по итогу итальянец останется в "Челси", ведь ныне стороны ведут активные переговоры о новой сделке.
В текущем сезоне Жоржиньо в сумме отыграл 23 матча и забил три гола.
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