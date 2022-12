Один из лидеров Челси не против вернуться в Наполи, однако может помешать высокая зарплата

У одного из лидеров "Челси", итальянца Жоржиньо, летом заканчивается контракт с клубом. Уже сейчас хавбек размышляет о своем ближайшем будущем.

По данным La Repubblica, Жоржиньо был не против вернуться в "Наполи", за который он успешно играл до трансфера в "Челси". Помешать данному трансферу может лишь высокая зарплата хавбека, который получает порядка шести миллионов евро в год.

- @SportRepubblica