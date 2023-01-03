Погба может вернуться к тренировкам с командой уже через 15-20 дней

Главный тренер "Ювентуса" Массимиллиано Аллегри рассказал об ожиданиях от восстановления Поля Погба. "Колено не беспокоит, отека тоже нет", – сказал он на пресс-конференции.

Погба перешел в "Юве" летом, после окончания контракта с "Манчестер Юнайтед". В официальных матчах Поль так и не сыграл: в августе француз травмировал мениск, а после перенес на нем операцию. В процессе восстановления он также получил растяжение мышц бедра.

"Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет. Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко", – сказал Аллегри.

В последний раз Погба выходил на поле в официальном матче 19-го апреля 2022-го. "Манчестер Юнайтед" играл с "Ливерпулем" (0:4), тогда француз провел на поле 9 минут.