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Погба может вернуться к тренировкам с командой уже через 15-20 дней

Италия
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Француз ещё не дебютировал за "Юве" после возвращения

Погба может вернуться к тренировкам с командой уже через 15-20 дней

Фото: twitter.com/paulpogba

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Главный тренер "Ювентуса" Массимиллиано Аллегри рассказал об ожиданиях от восстановления Поля Погба. "Колено не беспокоит, отека тоже нет", – сказал он на пресс-конференции.

Погба перешел в "Юве" летом, после окончания контракта с "Манчестер Юнайтед". В официальных матчах Поль так и не сыграл: в августе француз травмировал мениск, а после перенес на нем операцию. В процессе восстановления он также получил растяжение мышц бедра.

"Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет.

Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко", – сказал Аллегри.

В последний раз Погба выходил на поле в официальном матче 19-го апреля 2022-го. "Манчестер Юнайтед" играл с "Ливерпулем" (0:4), тогда француз провел на поле 9 минут.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Поль Погба
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Источник:
pazzidifanta.com

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