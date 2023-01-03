Аллегри хочет, чтобы Ювентус подписал спортивного директора Милана Массаро

"Ювентус" хотел бы пригласить спортивного директора "Милана" Федерико Массаро, сообщает La Gazetta dello Sport. Массимилиано Аллегри в особенности хочет видеть специалиста в стане "бьянконери".

Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуры Кристиано Джунтоли из "Наполи" и Джованни Росси из "Сассуоло".

Аллегри знаком с Массаро по выступлениям за "Милан". Именно Федерико привел в команду Тео Эрнандеса, Фикайо Томори, Майка Меньяна и Рафаэля Леау, которые стали ключевыми игроками в чемпионском сезоне для "россонери".

Также Массаро вместе с Мальдини получили премию Globe Soccer Awards в номинации "Лучший спортивны директор года".

Состав нового руководства огласят 18-го января на собрании акционеров.