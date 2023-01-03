Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллегри хочет, чтобы Ювентус подписал спортивного директора Милана Массаро
Аллегри и Массара старые друзья
Фото: twitter.com/acmilan
"Ювентус" хотел бы пригласить спортивного директора "Милана" Федерико Массаро, сообщает La Gazetta dello Sport. Массимилиано Аллегри в особенности хочет видеть специалиста в стане "бьянконери".
Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуры Кристиано Джунтоли из "Наполи" и Джованни Росси из "Сассуоло".
Аллегри знаком с Массаро по выступлениям за "Милан". Именно Федерико привел в команду Тео Эрнандеса, Фикайо Томори, Майка Меньяна и Рафаэля Леау, которые стали ключевыми игроками в чемпионском сезоне для "россонери".
Также Массаро вместе с Мальдини получили премию Globe Soccer Awards в номинации "Лучший спортивны директор года".
Состав нового руководства огласят 18-го января на собрании акционеров.
Популярное сейчас
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Источник: Львов подпишет экс-голкипера Динамо и Шахтера
- Претендент на Малиновского, признание Судакова, поражение Ливерпуля. Главные новости за 2 января
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО