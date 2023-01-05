  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спаллетти объяснил первое поражение Наполи в сезоне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спаллетти объяснил первое поражение Наполи в сезоне

Италия
(1 голосов)

Неаполитанцы уступили "Интеру"

Спаллетти объяснил первое поражение Наполи в сезоне

Фото: sscnapoli.it

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от миланского "Интера" (0:1) в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить, что неаполитанцы впервые уступили в этом сезоне.

"Интер" сделал то, что делает всегда, а именно выставил Чалханоглу против Лоботки, однако мы должны были лучше отбирать мяч и доставлять его к лицевой линии соперника. У нас было меньше качества, чем обычно. Мы играли медленно — это нас наказало.

Нам нужно было играть быстрее и больше выкладываться, потому что против такой физически сильной команды нам становится тяжело. Уровень, показанный сегодня вечером, ниже наших возможностей", - приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

"Наполи" остался на первой строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 41 зачетный пункт. "Интер" идет на четвертом месте, набрав 33 очка.

По теме
yellow-arrow
Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
yellow-arrow
Серия А. Аталанта спасается от поражения, Коваленко и Малиновский на поле в концовке
yellow-arrow
Серия А. Интер - Наполи 1:0. Финал выигран, турнир только начинается
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sport Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде