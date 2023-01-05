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Спаллетти объяснил первое поражение Наполи в сезоне
Неаполитанцы уступили "Интеру"
Фото: sscnapoli.it
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от миланского "Интера" (0:1) в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить, что неаполитанцы впервые уступили в этом сезоне.
"Интер" сделал то, что делает всегда, а именно выставил Чалханоглу против Лоботки, однако мы должны были лучше отбирать мяч и доставлять его к лицевой линии соперника. У нас было меньше качества, чем обычно. Мы играли медленно — это нас наказало.
Нам нужно было играть быстрее и больше выкладываться, потому что против такой физически сильной команды нам становится тяжело. Уровень, показанный сегодня вечером, ниже наших возможностей", - приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.
"Наполи" остался на первой строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 41 зачетный пункт. "Интер" идет на четвертом месте, набрав 33 очка.
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