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"Чемпион на поле и в жизни". Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Легендарный итальянский форвард ушел из жизни в возрасте 58 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 января стало известно о том, что в возрасте 58 лет не стало легендарного нападающего сборной Италии Джанлука Виалли. Последние несколько лет он боролся с раком поджелудочной железы.
Бывший форвард и тренер сборной Украины Андрей Шевченко посвятил трогательный пост ушедшему из жизни итальянцу.
"Чемпион на поле и в жизни. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, друг", – написал Шевченко, выложил совместное фото с Виалли.
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