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"Чемпион на поле и в жизни". Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Италия
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Легендарный итальянский форвард ушел из жизни в возрасте 58 лет

"Чемпион на поле и в жизни". Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 6 января стало известно о том, что в возрасте 58 лет не стало легендарного нападающего сборной Италии Джанлука Виалли. Последние несколько лет он боролся с раком поджелудочной железы.

Бывший форвард и тренер сборной Украины Андрей Шевченко посвятил трогательный пост ушедшему из жизни итальянцу.

"Чемпион на поле и в жизни. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, друг", – написал Шевченко, выложил совместное фото с Виалли.

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В статье: Андрей Шевченко Джанлука Виалли
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