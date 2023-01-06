"Чемпион на поле и в жизни". Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Сегодня, 6 января стало известно о том, что в возрасте 58 лет не стало легендарного нападающего сборной Италии Джанлука Виалли. Последние несколько лет он боролся с раком поджелудочной железы.

Бывший форвард и тренер сборной Украины Андрей Шевченко посвятил трогательный пост ушедшему из жизни итальянцу.