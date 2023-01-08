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Наполи собирается пригласить полуфиналиста Чемпионата мира

Италия
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Игрок усилит линию атаки команды Спаллетти

Наполи собирается пригласить полуфиналиста Чемпионата мира

Getty Images

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"Наполи" предложил французскому "Анже" € 15 млн + бонусы за переход атакующего полузащитника Аззедина Унаи.

Также известно, что итальянский клуб готов включить в соглашение опцию обратной аренды 22-летнего футболиста.

Хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту.

Контракт между Унаи и "Анже" истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются "Барселона" и "Лестер".

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В статье: Наполи (Неаполь) Национальная сборная Марокко
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Источник:
90min

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