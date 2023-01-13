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Милан собирается встретиться с агентом Жиру по поводу нового контракта

Италия
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Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества

Милан собирается встретиться с агентом Жиру по поводу нового контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру готов продлить контракт с клубом до 2025 года.

В ближайшие несколько недель боссы "россонери" проведут встречу с агентом 36-летнего француза, чтобы обсудить новый трудовой договор. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

По информации источника, заработная плата форварда может составить порядка 4 миллионов евро. Сам футболист согласен подписать контракт до 2025 года.

Жиру защищает цвета "Милана" с лета 2021 года. В текущем сезоне Оливье провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выполнил 5 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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