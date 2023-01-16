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Мхитарян попал в очередной скандал. На клубном ТВ Интера нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом
Реакция азербайджанской футбольной общественности последовала незамедлительно
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Армянский хавбек "
Армянский футболист снялся в сюжете клубного телевидения, где игроки рассказывали о себе. В ходе видео Мхитарян нарисовал и показал очертание карты Армении, на которой также был изображён Нагорный Карабах как часть армянского государства.
На такую выходку игрока сразу же последовала реакция - Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена пожаловаться на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии.
Действия Генриха также возмутили футбольный клуб "Карабах" и азербайджанских пользователей в соцсетях.
Нагорный Карабах – так называемая самопровозглашенная республика, расположенная между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.
С конца 1980-х годов между Арменией и Азербайджаном длится территориальный конфликт по поводу Нагорного Карабаха, при этом, Россия поддерживает армянскую сторону, расположив в Нагорном Карабахе одну из своих баз.
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