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Мхитарян попал в очередной скандал. На клубном ТВ Интера нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом

Италия
(1 голосов)

Реакция азербайджанской футбольной общественности последовала незамедлительно

Мхитарян попал в очередной скандал. На клубном ТВ Интера нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом

скриншот

Новина українською

Армянский хавбек "Интера" Генрих Мхитарян попал в очередной скандал.

Армянский футболист снялся в сюжете клубного телевидения, где игроки рассказывали о себе. В ходе видео Мхитарян нарисовал и показал очертание карты Армении, на которой также был изображён Нагорный Карабах как часть армянского государства.

На такую выходку игрока сразу же последовала реакция - Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена пожаловаться на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии.

Действия Генриха также возмутили футбольный клуб "Карабах" и азербайджанских пользователей в соцсетях.

Нагорный Карабах – так называемая самопровозглашенная республика, расположенная между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.

С конца 1980-х годов между Арменией и Азербайджаном длится территориальный конфликт по поводу Нагорного Карабаха, при этом, Россия поддерживает армянскую сторону, расположив в Нагорном Карабахе одну из своих баз.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан)
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
16.01.2023 в 20:18
Что-то напоминает, что-то знакомое... А вспомнил, слово счастье пишется с двумя яйцами! Садись, два!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.01.2023 в 19:46
Чомусь озеро Ван побоявся включити.
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