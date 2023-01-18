Кубок Италии. Против Ювентуса было гораздо легче: Наполи вылетает от Кремонезе

Кубок Италии. 1/8 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кремонезе" 4:5 пен. (2:2)

Голы: Жезус 33, Симеоне 36 - Пикель 18, Афена-Гьян 87

Серия пенальти: Политано 1:0, Васкес 1:1, Симеоне 2:1, Буонаюто 2:2, Зелински 3:2, Цаджу 3:3, Лоботка 3:3 (неточно), Валери 3:4, Осимхен 4:4, Афена-Гьян 4:5

"Наполи": Мерет, Берешински, Эстигор (Ким 82), Жезус, Оливера, Ндомбеле (Осимхен 102), Гаэтано (Лоботка 66), Элмас (Зелински 85), Распадори (Ангисса 66), Симеоне, Дзербин (Политано 66)

"Кремонезе": Карнезекки, Васкес, Бьянкетти, Хендри (Дзанимаккия 82), Серникола, Пикель (Айву 109), Мейте, Кастаньетти (Цаджу 65), Куальята (Валери 70), Чофани (Афена-Гьян 65), Окереке (Буонаюто 65)

Предупреждения: Дзербин 61, Жезус 90 - Васкес 29, Окереке 45, Куальята 59, Мейте 90, Серникола 90

Удаление: Серникола 100 (вторая желтая)

Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути

Первая команда Серии А дома против последней. Великолепный "Наполи", выносящий лигу. Сразу после главного выноса - 5:1 над "Ювентусом". Против "Кремонезе", в 18-ти турах не добывшего ни единой победы и прямо перед этим матчем сменившего тренера - Массимилиано Альвини на Давиде Баллардини. Что может пойти не так?

Впрочем, кое-какие предпосылки для сенсации были. "Наполи" сменил весь стартовый состав, кроме вратаря Мерета. А это всегда опасно. "Кремонезе" в этом году проиграл "Ювентусу" лишь на 91-ой минуте, осенью не уступил "Милану" и "Аталанте". А его новый наставник сверхопытен, уже выигрывал Кубок. Сам же "Наполи" выиграл его в 2020-ом году, но с тех пор мучится. Еле прошел "Эмполи" в 1/8 финала в 2021-ом, не прошел "Фиорентину" на этой стадии в 2022-ом.

Сегодня он играл лениво. Владел мячом много (около 70-ти процентов), но создавал в основное время мало. Ждал, что соперник сдастся сам. А соперник яростно боролся, постоянно пытался выбегать в контратаки. Одну из них Окереке завершил прострелом слева. Чофани не достал, но достал Пикель. Правда, неаполитанцы долго с ответом не затягивали. Ндомбеле мощно пробил, Карнезекки отбил вверх, Симеоне добил головой в перекладину, а Жезус - в ворота.

В принципе, этот гол следовало отменить. Ведь Симеоне после своего удара рухнул на вратаря и помешал ему встать и отбивать удар Жезуса. Но ни арбитр Мария Капути, проводившая свой третий матч Кубка в карьере (и первый - с командой, которая стоит выше зоны вылета Серии А), ни ВАР не отменили.

Очень быстро "Наполи" забил и второй. Дзербин навесил, Симеоне замкнул головой с отскоком от газона. После чего "везувиани" явно подумали, что дело решено, а даже если нет, они легко забьют еще. И прекратили играть примерно на полчаса. Их же соперникам не хватало качества и смелости в атаках. Выход игроков первого состава лидера Серии А перевел игру к воротам ее аутсайдера. Но и тогда создать удалось мало. Да еще и Дзанимаккия навесил на голову Афены-Гьяна.

Как раз две замены Баллардини сыграли.

Овертайм "Наполи" начал так же вальяжно, как и проводил весь матч. Лишь после удаления соперника (Серникола наступил на ногу Ангиссе) начал уже наконец давить по-настоящему. Карнезекки спас от удара головой Осимхена, а Симеоне добил в стойку, отбил вратарь и удар Политано, а Симеоне на этот раз добил неточно. Осимхен головой пробил чуть неточно. Ангисса смазал почти в упор.

Пенальти все исполняли очень хорошо. Без шансов для вратарей. Без шансов пробил и Лоботка, поскольку Карнезекки прыгнул в другой угол. Вот только в створ ворот не попал, причем мяч прошел и не особо близко.

Вот такой контраст после "Ювентуса". Третье поражение подряд в Кубке после "Аталанты" два года назад в полуфинале, "Фиорентины" год назад в 1/8 (дома после овертайма). Что это означает на будущее? Может означать все что угодно. В том числе и ничего, кроме больших возможностей для отдыха в середине недели. А "Кремонезе", возможно, после такого воспрянет и в лиге. В Кубке же его ожидает "Рома".