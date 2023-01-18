Недвед тепло попрощался с Ювентусом: Спасибо за все, президент

В ноябре прошлого года совет директоров "Ювентуса" принял решение уйти в отставку . Таким образом, президент "Юве" Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед покинут свои должности.

Павел Недвед, который провел блистательную карьеру в туринском клубе в роли футболиста решил тепло попрощаться с родным клубом:

Это было честью для меня. Эта работа была наполнена страстью, встречами и яркими событиями. Я бы никогда не стал занимать такой пост, если бы не чувствовал страсти к работе", - сказал Недвед в комментарии изданию FOOTBALL ITALIA.

Также, чешский экс-футболист поблагодарил бывшего президента клуба Андреа Аньелли, заявив, что "рад их теплой дружбе":

Я благодарен президенту Аньелли за нашу дружбу, которая вышла за рамки работы. Мы радовались и спорили, укрепляя наше взаимопонимание. Я знаю, на какие жертвы ты шёл ради клуба. Ты был лидером для всех нас. Спасибо за всё, президент", - добавил чех.

Напомним, "Ювентус" занимает третье место в Серии А, имея в своем активе 37 очков после 18 сыгранных матчей.