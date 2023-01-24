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Милан хочет арендовать лидера Ромы. Клуб готов взять на себя обязательство выкупа при выходе в ЛЧ

Италия
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"Рома" вряд ли захочет отдавать ключевого игрока прямому конкуренту

Милан хочет арендовать лидера Ромы. Клуб готов взять на себя обязательство выкупа при выходе в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" общается с окружением полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает сайт Джанлука ди Марцио. "Россонери" готовы арендовать хавбека с правом выкупа в конце сезона.

Ключевое в сделке то, что "Милан" хочет предложить, чтобы право выкупа стало обязательством, в случае выхода "россонери" в Лигу чемпионов по итогам сезона. Клуб заплатит с учетом бонусов 25 миллионов евро.

Игроком также интересовался "Тоттенхэм", но полузащитник предпочитает остаться в Италии. Также "шпоры" предлагают исключительно аренду с правом выкупа, а римляне хотят полноценный трансфер.

"Милан" в ближайшее время обсудит сделку с "Ромой".

В этом сезоне Дзаньоло провел за "Рому" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Рома (Рим) Милан Николо Дзаньоло
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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