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Милан хочет арендовать лидера Ромы. Клуб готов взять на себя обязательство выкупа при выходе в ЛЧ
"Рома" вряд ли захочет отдавать ключевого игрока прямому конкуренту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" общается с окружением полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает сайт Джанлука ди Марцио. "Россонери" готовы арендовать хавбека с правом выкупа в конце сезона.
Ключевое в сделке то, что "Милан" хочет предложить, чтобы право выкупа стало обязательством, в случае выхода "россонери" в Лигу чемпионов по итогам сезона. Клуб заплатит с учетом бонусов 25 миллионов евро.
Игроком также интересовался "Тоттенхэм", но полузащитник предпочитает остаться в Италии. Также "шпоры" предлагают исключительно аренду с правом выкупа, а римляне хотят полноценный трансфер.
"Милан" в ближайшее время обсудит сделку с "Ромой".
В этом сезоне Дзаньоло провел за "Рому" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
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