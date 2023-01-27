  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер хочет бесплатно подписать летом Фримино на замену Лукаку
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер хочет бесплатно подписать летом Фримино на замену Лукаку

Италия
(1 голосов)

Бельгиец проводит неудачный сезон

Интер хочет бесплатно подписать летом Фримино на замену Лукаку

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Интер" рассматривает кем заменить Ромелу Лукаку, который проводит уже второй слабый сезон подряд. "Россонери" хотят бесплатно подписать Роберто Фирмино будущим летом, сообщает Sempre Inter.

У бразильца в конце сезона истекает контракт и "Ливерпуль" не спешит его продлевать, а Лукаку провел в этом сезоне всего 8 неполных матчей за "Интер" во всех турнирах.

Сообщалось, что "россонери" не видят причин продлевать аренду Лукаку из "Челси", несмотря на то что форвард хочет остаться. Судя по всему, Лукаку снова придется доказывать свою состоятельность в Англии в следующем сезоне.

"Интер" арендовал бельгийца на один сезон прошлым летом. В мае ему исполнится 30 лет.

Фирмино провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бразильца в 28 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Зидан готов возглавить Реал, Баварию, ПСЖ или Ювентус летом
yellow-arrow
Все из-за Мудрика. Арсенал ввел пункт "тишины" при покупке новых футболистов
yellow-arrow
Интер не видит оснований продлевать аренду Лукаку, несмотря на желание форварда остаться
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Ливерпуль Роберто Фирмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sempreinter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде