Интер хочет бесплатно подписать летом Фримино на замену Лукаку

"Интер" рассматривает кем заменить Ромелу Лукаку, который проводит уже второй слабый сезон подряд. "Россонери" хотят бесплатно подписать Роберто Фирмино будущим летом, сообщает Sempre Inter.

У бразильца в конце сезона истекает контракт и "Ливерпуль" не спешит его продлевать, а Лукаку провел в этом сезоне всего 8 неполных матчей за "Интер" во всех турнирах.

Сообщалось, что "россонери" не видят причин продлевать аренду Лукаку из "Челси", несмотря на то что форвард хочет остаться. Судя по всему, Лукаку снова придется доказывать свою состоятельность в Англии в следующем сезоне.

"Интер" арендовал бельгийца на один сезон прошлым летом. В мае ему исполнится 30 лет.

Фирмино провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бразильца в 28 миллионов евро.